12-річному українцю заборонили їхати на дитяче Євробачення: Мінкульт прокоментував скандал

Міністр культури України Олександр Ткаченко прокоментував скандал з 12-річним школярем з Волині Максимом Ткачуком, якому Національна суспільна телерадіокомпанія України заборонила брати участь в дитячому Євробаченні.

Ткаченко уточнив, що Мінкульт не впливає на рішення НСТУ. У той же час міністр зазначив, що особисто він вирішував би подібні питання по-іншому. Про це йшла мова під час брифінгу 20 серпня (щоб подиввитися відео, доскролльте новину до кінця).

Також Ткаченко підкреслив, що НСТУ – це незалежна інституція, яка має статут і правила, за якими вони відбирають учасників.

Максиму Ткачуку відмовили в участі в дитячому Євробаченні EADaily

"Якби мене запитали, як би я це вирішував, то я би вирішував іншим способом, але я не керівник НСТУ", – підсумував Ткаченко.

Нагадаємо, 17 серпня стало відомо, що 12-річному школяреві-сироті Максиму Ткачуку, який лідирував в онлайн-кастингу претендентів на участь в національному відборі для дитячого Євробачення, НГТУ анулювала заявку на участь в конкурсі.

Дивіться також відео виступу Максима Ткачука в Лондоні з піснею "Смуглянка":

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава НСТУ Зураб Аласанія заявив, що таке рішення було прийнято з огляду на те, що раніше школяр виступав на конкурсі, який нібито організовувала влади Російської Федерації.

Також нагадаємо, після того, як Максим Ткачук виконав пісню "Смуглянка" на пісенному фестивалі в Лондоні, у мережі його звинуватили в популяризації "русского міра".

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