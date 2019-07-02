Пафосна витівка Пугачової на вокзалі: скандал отримав продовження

Скандал довкола примадонни радянської та російської естради Алли Пугачової, яка проїхалася на персональному авто до поїзда, набирає обертів.

У відповідь на невдоволення користувачів у ситуацію масово втрутилися зірки, які в більшості заступилися за артистку, передає "Teleprogramma".

Зокрема, народний артист СРСР Лев Лещенко заявив, що на такий вчинок взагалі не варто звертати уваги.

Instagram @ alla_pugacheva_forum

Лев Лещенко

"Більше немає проблем у нас на Батьківщині? Алла Борисівна – публічна людина, вона мала пішки із валізою йти та тягнути її в вагон? За нею всі пильно дивляться. Це не тема для обговорення", – жорстко відреагував він.

Також на сторону Пугачової стала "королева шансону" Любов Успенська, запевнивши, що примадонна цілком може дозволити собі вільності.

Любов Успенська Телеканал "Зірка"

"З огляду на те, що зараз у цілому твориться в світі: переслідування, замахи, провокації. Убезпечити себе і своїх дітей від нападків неадекватних людей – це більш ніж нормально. Будьте розсудливими і трохи більш поблажливими до нас, легендарних особистостей", – відповіла Успенська.

Слідом у скандал втрутився актор Станіслав Садальський, який зізнався у своїх "витівках". Зокрема, він ходить до музею без черги, завдяки своїй популярності. "Зазвичай, я з дочкою відвідую виставки і можу сказати тільки спасибі охороні, за те, що впізнає і пускає просто так", – розговорився актор.

Станіслав Садальський

Сосо Павліашвілі і зовсім розповів, що одного разу його спіймали п'яним за кермом. Але популярність і тут зіграла роль "пані удачі". Поліцейські його просто відпустили.

"На рожен я ніколи не ліз і не вимагав до себе особливої уваги, тому що це смішно, не культурно і не по-джентльменськи. Але одного разу в мою молодість був випадок, який змінив мою думку. Я вже був знаменитий. Вийшов на світанку з ресторану, яких за ту ніч було чотири-п'ять, сів у машину і катався набережною Тбілісі. Мене зупинили співробітники тоді ще ДАІ. Бачать, що я не тверезий, без прав і один мені каже: "Нікуди не йди". Після цих слів двоє співробітників втекли, а один залишився зі мною. Хвилин через 10 вони повертаються із шампанським. Поставили на капот і запропонували випити", – розповів він.

Сосо Павліашвілі РІА

Також серед захисників Пугачової виявився шоумен і радіоведучий Гоген Солнцев. "Я думаю, що це пов'язано з хворобою ніг, подагрою. Їй складно робити зайвий крок. Подібні слабкості можна пробачити хворій людині, але щоб це не заважало іншим. Наприклад, можна законодавчо дозволити таксі з пасажирами-інвалідами також під'їжджати пероном до вагону", – заявив він.

Гоген Солнцев і Алла Пугачова Instagram @ solntcev

Співак Філіп Кіркоров теж накинувся на незадоволених пафосною витівкою примадонни. Він нагадав, що Пугачова – "суперзірка, яка заслужила". "Її повинні на руках носити! Що за часи?" – обурився артист.

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров Комсомольська правда

Також за неї заступився Володимир Винокур. Гуморист зазначив, що вчинок примадонни пояснюється тим, якою величиною на російській естраді вона є. А негативні коментарі, на його думку, залишають злостивці.

Володимир Винокур Кадр із відео

Тим часом скандальна блогер Олена Міро у властивій їй манері розгромила Пугачову в своєму блозі. "Перон – не проїжджа частина. Тут діти, поспішають люди, багаж, штовханина, і посеред усього цього – автомобіль. Чи може, він когось задавити, покалічити? Очевидно, що так, бо ніхто його тут навіть не чекає. У Ризі, наприклад, куди прибула Пугачова наступного дня, нічого такого ніхто їй не дозволив. Але то – Рига. Там людей поважають. А у нас – ось таке хамство", – написала Міро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Алла Пугачова і її знаменитий чоловік Максим Галкін разом з дітьми покинули Росію. Вони вирушили до Юрмали, де планували знімати елітний котедж у фешенебельному районі на березі Балтійського моря.

Саме поїздка на відпочинок наробила стільки шуму. Примадонна приїхала в Москві до вагону на авто, через що на неї полилася рікою критика користувачів. Пізніше з'явилися чутки, що співробітника вокзалу, який це допустив, звільнять. Однак пізніше в РЖД спростували дані про звільнення начальника Ризького вокзалу.

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