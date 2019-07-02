ГоловнаНовини
МоваЯзык
СпортLady

/Новини шоу-бізнесу

Пафосна витівка Пугачової на вокзалі: скандал отримав продовження

5.2тЧитати матеріал російською

Скандал довкола примадонни радянської та російської естради Алли Пугачової, яка проїхалася на персональному авто до поїзда, набирає обертів.

У відповідь на невдоволення користувачів у ситуацію масово втрутилися зірки, які в більшості заступилися за артистку, передає "Teleprogramma".

Зокрема, народний артист СРСР Лев Лещенко заявив, що на такий вчинок взагалі не варто звертати уваги.

Пафосна витівка Пугачової на вокзалі: скандал отримав продовження

Instagram @ alla_pugacheva_forum

Лев Лещенко

Лев Лещенко

"Більше немає проблем у нас на Батьківщині? Алла Борисівна – публічна людина, вона мала пішки із валізою йти та тягнути її в вагон? За нею всі пильно дивляться. Це не тема для обговорення", – жорстко відреагував він.

Новини
Мати дітей Пугачової? Орбакайте вперше відреагувала на чутки

Також на сторону Пугачової стала "королева шансону" Любов Успенська, запевнивши, що примадонна цілком може дозволити собі вільності.

Любов Успенська

Любов Успенська

Телеканал "Зірка"

"З огляду на те, що зараз у цілому твориться в світі: переслідування, замахи, провокації. Убезпечити себе і своїх дітей від нападків неадекватних людей – це більш ніж нормально. Будьте розсудливими і трохи більш поблажливими до нас, легендарних особистостей", – відповіла Успенська.

Слідом у скандал втрутився актор Станіслав Садальський, який зізнався у своїх "витівках". Зокрема, він ходить до музею без черги, завдяки своїй популярності. "Зазвичай, я з дочкою відвідую виставки і можу сказати тільки спасибі охороні, за те, що впізнає і пускає просто так", – розговорився актор.

Станіслав Садальський

Станіслав Садальський

Сосо Павліашвілі і зовсім розповів, що одного разу його спіймали п'яним за кермом. Але популярність і тут зіграла роль "пані удачі". Поліцейські його просто відпустили.

"На рожен я ніколи не ліз і не вимагав до себе особливої уваги, тому що це смішно, не культурно і не по-джентльменськи. Але одного разу в мою молодість був випадок, який змінив мою думку. Я вже був знаменитий. Вийшов на світанку з ресторану, яких за ту ніч було чотири-п'ять, сів у машину і катався набережною Тбілісі. Мене зупинили співробітники тоді ще ДАІ. Бачать, що я не тверезий, без прав і один мені каже: "Нікуди не йди". Після цих слів двоє співробітників втекли, а один залишився зі мною. Хвилин через 10 вони повертаються із шампанським. Поставили на капот і запропонували випити", – розповів він.

Сосо Павліашвілі

Сосо Павліашвілі

РІА

Також серед захисників Пугачової виявився шоумен і радіоведучий Гоген Солнцев. "Я думаю, що це пов'язано з хворобою ніг, подагрою. Їй складно робити зайвий крок. Подібні слабкості можна пробачити хворій людині, але щоб це не заважало іншим. Наприклад, можна законодавчо дозволити таксі з пасажирами-інвалідами також під'їжджати пероном до вагону", – заявив він.

Гоген Солнцев і Алла Пугачова

Гоген Солнцев і Алла Пугачова

Instagram @ solntcev

Співак Філіп Кіркоров теж накинувся на незадоволених пафосною витівкою примадонни. Він нагадав, що Пугачова – "суперзірка, яка заслужила". "Її повинні на руках носити! Що за часи?" – обурився артист.

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров

Комсомольська правда

Також за неї заступився Володимир Винокур. Гуморист зазначив, що вчинок примадонни пояснюється тим, якою величиною на російській естраді вона є. А негативні коментарі, на його думку, залишають злостивці.

Володимир Винокур

Володимир Винокур

Кадр із відео

Тим часом скандальна блогер Олена Міро у властивій їй манері розгромила Пугачову в своєму блозі. "Перон – не проїжджа частина. Тут діти, поспішають люди, багаж, штовханина, і посеред усього цього – автомобіль. Чи може, він когось задавити, покалічити? Очевидно, що так, бо ніхто його тут навіть не чекає. У Ризі, наприклад, куди прибула Пугачова наступного дня, нічого такого ніхто їй не дозволив. Але то – Рига. Там людей поважають. А у нас – ось таке хамство", – написала Міро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Алла Пугачова і її знаменитий чоловік Максим Галкін разом з дітьми покинули Росію. Вони вирушили до Юрмали, де планували знімати елітний котедж у фешенебельному районі на березі Балтійського моря.

Саме поїздка на відпочинок наробила стільки шуму. Примадонна приїхала в Москві до вагону на авто, через що на неї полилася рікою критика користувачів. Пізніше з'явилися чутки, що співробітника вокзалу, який це допустив, звільнять. Однак пізніше в РЖД спростували дані про звільнення начальника Ризького вокзалу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Алла ПугачоваВолодимир ВинокурЛюбов УспенськаСосо ПавліашвіліСтаніслав СадальськийФіліп Кіркоров
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
23
8
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
14
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Холопы ахренели совсем!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel