Остапчук відклав весілля, а Фреймут тренувалася у дворі: українські зірки, які перехворіли на коронавірус

Коронавірус не щадить нікого і зірок шоу-бізнесу зокрема. Олена Шоптенко та Олег Винник вибули через хворобу з шоу "Танці з зірками", Оля Полякова переймалася за доньку з високою температурою, а Андрій Хливнюк закликав прихильників передати гроші сиротам.

Читайте в матеріалі OBOZREVATEL, як українські зірки пережили коронавірус.

Оля Полякова

Королева української сцени повідомила про можливе зараження коронавірусом ще в квітні. Тоді вона зізналася, що помітила у себе симптоми вірусу в той період, коли разом із сім'єю була в Майамі, США. Спочатку, за словами співачки, занедужала молодша дочка – Аліса, у дівчинки піднялася температура до 41 градуса. Полякова зазначила, що такої температури ще не бачила і була в шоковому стані, страшно злякалася за дочку.

Потім захворіла і сама співачка. При цьому, тести на коронавірус ані Полякова, ані її дочка не здали, а для того, щоб не було ускладнень, приймали антибіотики. Після цього артистка місяць провела на карантині разом з Алісою, проте потім стан нормалізувався та Оля Полякова навіть виступила на концерті на честь Дня Незалежності.

Марічка Падалко

На коронавірус у серпні 2020 року перехворіла і телеведуча програми "ТСН". Падалко розповіла, що хвороба в їхню сім'ю прийшла зі старшим сином Михайлом, який приїхав із футбольних зборів у Вінниці наприкінці липня. Однак, у хлопчика коронавірус проходив у легкій формі – наявність його в організмі дитини підтвердив тільки тест на антитіла.

Потім захворіла середня донька телеведучої і вже з ускладненнями: дівчинка скаржилася на біль у горлі, кашель, їй поставили діагноз обструктивний бронхіт, призначили інгаляції. Це принесло деяке полегшення, але потім все стало гірше – температура підскочила до 40 градусів, після чого лікарі призначили ПЛР-тест, який і підтвердив коронавірус. Пізніше симптоми проявилися і у мами. Сама Падалко розповіла, що пройшов він у неї з температурою 37,4, постійно хотілося спати, відчуття "тупого предмета" в грудях, кашель. Однак, лікарі відразу не діагностували у неї коронавірус, а лише пневмонію і бронхіт.

Потім Падалко зробила ПЛР-тест на коронавірус, але він показав негативний результат і тільки тест на антитіла повідомив, що телеведуча все ж хворіла саме на COVID-19 і вже видужувала на той час.

Цікаво й те, що вся сім'я телеведучої були на карантині і носили маски, але троє з п'яти членів не захворіли, а у всіх хворих зберігся нюх, незважаючи на важку форму захворювання.

Ольга Фреймут

Народний "ревізор" Ольга Фреймут також захворіла на коронавірус, причому діагноз вона отримала несподівано – перед самим стартом шоу "Танці з зірками 2020". Це при тому, що телеведуча ще ніколи не виступала перед глядачами в амплуа танцівниці. Захворіла Фреймут разом із партнером по шоу Іллею Падзіною, але незважаючи на хворобу, обидва учасники продовжували репетиції вдома у теледіви. Для цього у дворі був встановлений справжній паркет й апаратура для відеокамер.

Телеведуча і танцюрист хворіли більш ніж два тижні, перебуваючи на самоізоляції. Симптоми у Фреймут були типовими: головні болі, підвищена температура, а також зникли запахи.

Олена Шоптенко з чоловіком Олексієм

Якщо Ольга Фреймут встигла пройти основну частину хвороби до старту ефірів "Танці з зірками", то ось Олені Шоптенко пощастило менше. Шоптенко відчула симптоми коронавірусу в розпал зйомок програми. Хореограф відмітила сильний кашель, неймовірну слабкість, а також втрату нюху і смаку. При цьому, втрата смаку була для неї вкрай дивною.

"Я чемпіонка світу з ГРВІ, всі щорічні грипи і віруси мої. Це, скажімо так, моє слабке місце, ніколи не хвалилася імунітетом. Якийсь час навіть стала просто не помічати хвороби і все переносила на ногах. Але зараз я захворіла на ковід, і, зізнаюся, це ні з чим не порівняти. Я не буду розповідати про сильний кашель і неймовірну слабкість, хочу про відсутність нюху і смаку. Це вже точно зовсім новий експірієнс у моєму житті! " – розповіла хореограф у своєму Instagram.

Крім того, коронавірусом заразився і чоловік хореографа – Олексій Іванов. Після того, як тест Шоптенко показав позитивний результат, чоловік відокремився, але це йому не допомогло – вже наступного дня він відчув слабкість. Пізніше тест також підтвердив COVID-19.

Олег Винник

Олег Винник захворів разом з Оленою Шоптенко – його партнеркою по танцях. Артист заявив, що у нього легка форма недуги, але самопочуття – погане. Крім того, співак приймав антибіотики, але стан не поліпшувався більше тижня. Через це артист і Шоптенко пропустили ефір та пішли на самоізоляцію.

Однак, пара не змогла вийти на паркет двічі, і, за правилами шоу, Шоптенко і Винник повинні були покинути проєкт. Так і сталося, а всьому виною – коронавірус.

Володимир Остапчук

Володимир Остапчук дізнався про те, що хворий на коронавірус, після свого повернення зі Львова. Приїхавши, шоумен відчув себе недобре, але думав, що це звичайна застуда. Потім симптоми стали вираженішими – кашель, втрата запахів і смаків. На томографії легенів у Остапчука виявили пневмонію, тому у нього хвороба проходила складніше. Його наречена Христина Горняк також хворіла, але тест показав негативний результат. Через хворобу парі довелося відкласти своє весілля.

Камалія

Співачка Камалія також повідомила про те, що вся її сім'я, включаючи її маму – перехворіла на коронавірус. При цьому, якщо Камалія переносила хворобу середньо – вже на шостий день кашель і температура відступили, хоча і не могла спати ночами через біль у тілі, то ось чоловікові і мамі артистки пощастило менше. Так, чоловік Камалії – Мухаммад Захур, переживав коронавірус з високою температурою, а матері співачки діагностували запалення легенів. Захур хворів більш ніж два тижні, а на 18-й день йому стало ще гірше – підвищилася температура і збільшилася слабкість у тілі.

На щастя, незабаром сім'я співачки одужала, а ось дівчатка-близнючки Мірабелла і Арабелла перенесли коронавірус легко, у них лише трішки підвищилася температура.

Олександр Пікалов

Зірка "Кварталу 95" повідомив про те, що перехворів на коронавірус тільки через кілька місяців після хвороби. Артист зазначив, що самопочуття у нього було таке, ніби його збив автомобіль.

"Стан, коли ти відчуваєш себе повним дурнем", – зазначив Пікалов.

За його словами, він переніс класичну форму COVID-19 з температурою 37,5 градусів. Шоумен подякував лікарям, які його терпіли і пожартував, що він п'є, курить і у нього все працює.

Андрій Хливнюк

Лідер "Бумбокса" Андрій Хливнюк на початку жовтня повідомив про зараження коронавірусом. Про це він розповів на своїй сторінці в Facebook. Подробиць про свій стан музикант не розкрив, закликавши прихильників не хвилюватися. Свій стан артист порівняв із сильною застудою.

Однак, у своєму стані лідер "Бумбокса" знайшов можливість думати про інших та запропонував шанувальникам переслати гроші сиротам на Сході.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що популярний британський актор Джонні Ліз помер у віці 78 років після зараження коронавірусом.