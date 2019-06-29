Зірковий "бум" у Раді: хто з шоу-бізнесу пішов у політику і що про них відомо

21 липня 2019 року відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради України. Після сенсаційного розпуску парламенту президентом Володимиром Зеленським, про своє бажання керувати країною несподівано заявили багато представників українського шоу-бізнесу.

Так, відомо, що балотуватися до Верховної Ради від різних політичних сил будуть топові артисти, телеведучі, коміки і, як очікувалося, представники студії "Квартал 95", керівником якої до початку політичної кар'єри був Зеленський.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, хто із зірок зібрався піти в політику і чому виникла така хвиля інтересу до виборів у позасистемних людей.

Хто з українських зірок балотується до Верховної Ради

Святослав Вакарчук

Наразі відомо про десяток представників шоубізу, які вже офіційно заявили про старт своєї політичної кар'єри. Одним із перших після виборів президента України став відомий рокспівак, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Про своє бажання піти в політику Вакарчук оголосив у травні після року роздумів. За кілька тижнів після президентських виборів він публічно презентував свою політичну силу — партію "Голос", котра зараз є однією з активно підтримуваних політсил і, згідно з прогнозами, має хороші шанси потрапити до наступного складу Ради, здолавши бар'єр у 5%.

KP. UA

Зазначимо, Вакарчук — один із найпопулярніших артистів України, якого негласно вважають лідером думок. Він активно бере участь у соціальному житті країни, що значно зміцнює його позицію у суспільстві і приваблює цільову аудиторію.

Сергій Притула

inlviv.in.ua

У списку партії Вакарчука "Голос" також присутній ще один відомий шоумен, волонтер і лідер думок Сергій Притула. Про своє рішення він заявив у червні 2019 року. За словами Сергія, він "хотів би бути корисним цій країні і людям".

"Хочу, щоб мої діти жили і працювали у нашій країні. І я хочу докласти до цього якісь зусилля, щоб потім совість не гризла. Я відчуваю себе достатньо фінансово незалежною людиною для того, щоб гарантувати, що мій похід до парламенту не є спробою заробити зайвого карбованця", — зазначив Притула у своєму зверненні до аудиторії.

Коміки у Верховній Раді

Безумовним лідером у парламентських перегонах, згідно із прогнозами "Соціального моніторингу" і Українського інституту соціологічних досліджень імені Яременка, є партія "Слуга народу". До її складу, як і очікувалося після приходу Зеленського до влади, увійдуть кілька коміків, зокрема і представники "Кварталу 95".

Так, актор студії Юрій Корявченков, більш відомий як Юзік, балотується у Раду за мажоритарним округом у Кривому Розі від політсили "Слуга народу". У штабі партії пояснили рішення Корявченкова, заявивши, що він є "ефективним менеджером і політичним лідером", що було продемонстровано в ході виборів президента.

Дзеркало тижня

Серед інших коміків, які виявили бажання розпочати політичну діяльність — екс-зірка "кварталівського" проекту "Ліга сміху", шоумен Сергій Сивохо. Він балотуватиметься за 49-м мажоритарним округом (центр — місто Костянтинівка Донецької області) також від партії Зеленського.

Infofakt

Зазначимо, Сивохо конкуруватиме із главою політради партії "Опозиційний блок" Борисом Колесніковим.

Ще один комік — керівник студії "Мамахохотала" Роман Грищук теж заявив, що піде на вибори у Раду зі "Слугою народу". Грищук уточнив, що народився у Києві, де прожив усе життя. Він зібрався балотуватися від 222 округу (Солом'янський район міста Києва).

Forbes Україна

До списків "Слуги" нещодавно приєднався і шоумен, телеведучий Олександр Скічко. Він зазначив, що збирається балотуватися у нардепи мажоритарником по своєму рідному округу у Черкаській області.

TV.ua

Співаки у Раді: хто піде

На позачергові парламентські вибори також зібралися і кілька співаків. Зокрема виконавиця Анастасія Приходько, яка оголосила про завершення музичної кар'єри і стала політиком, балотуватиметься до Ради від партії "Батьківщина" за мажоритарним округом.

24 Канал

"Золотий фонд української естради", подружжя Віталій і Світлана Білоножки приєдналися до команди екскерівника СБУ Ігоря Смешка. У складі його партії "Сила і честь" артисти планують займатися захистом інтелектуальної власності та турботою про пенсіонерів.

umoloda.kiev.ua

Зазначимо, також раніше повідомлялося, що до Раду зібрався український співак Віктор Павлік. Він заявив, що веде переговори з лідером партії "Стабільність" Василем Журавльовим (глава "Федерації футболу Маріуполя", балотувався на посаду президента у 2019 році). При цьому фінального рішення щодо своєї політичної діяльності артист поки не озвучив.

ТСН

Додамо, 27 червня стало відомо, що український співак Іво Бобул теж візьме участь у позачергових виборах до парламенту в складі політичної партії "Патріот". Бобул балотується в нардепи під №5 у виборчому списку політсили.

Поки усі списки партій на вибори до Верховної Ради не оприлюднені, тому перелік зірок також доповнюватиметься.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Українська журналістка Яніна Соколова раніше оприлюднила інформацію, що їй також пропонували піти на парламентські вибори у складі політсили Журавльова "Стабільність".

За її словами, у списках також значився і знаменитий український співак Олег Винник .

Пізніше менеджмент артиста спростував цю інформацію, зазначивши, що Винник зайнятий виключно гастрольною діяльністю, тому на політику у нього просто не вистачить часу.

У політику зібралася і українська попдіва Оля Полякова. Артистка анонсувала створення своєї "жіночої партії" і вже заявила про амбіції, проте на вибори у 2019 році вона йти не планує. Полякова зазначила, що їй треба набратися досвіду.

Заява Олі про створення своєї політичної сили спровокувала ажіотаж у мережі. Після хвилі критики на свою адресу співачка оголосила війну жінконенависникам, що сміялися з її намірів.

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