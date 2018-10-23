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Зірка популярного серіалу 80-х заспівала знакову для України пісню

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Зірка колись популярного телесеріалу "Рабиня Ізаура", бразильська актриса Луселія Сантос, яка днями прилетіла з візитом в Україну, заспівала для харків'ян декілька рядків знаменитої пісні "Червона рута".

Дотепне відео пізніше було опубліковано на YouTube-каналі "Слобідський край".

Приїхавши в Україну на запрошення телеведучого і мандрівника Дмитра Комарова, 61-річна знаменитість відправилася у свого роду міні-тур містами країни, у яких зустрічається із шанувальниками своїх картин.

Під час зустрічі з харків'янами Сантос, не без допомоги Комарова, заспівала українською.

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Наскільки відомо, в Україні артистка гостюватиме до 27 жовтня. За цей час вона планує відвідати Київ, Дніпро, Ужгород, Чернівці та Одесу.

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Особа
Дмитро Комаров
Місце
УкраїнаХарків
Об'єкти
Youtubeвидео
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