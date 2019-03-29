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Зірка КВН переніс операцію на серці: з'явилися подробиці

2.6тЧитати матеріал російською

Радянський режисер, легенда КВН і актор Юлій Гусман переніс операцію на серці в одній із престижних клінік Москви.

75-річний гуморист і знаменитий суддя КВН нібито звернувся до медиків за плановою процедурою "чищенням судин". Про це повідомив Telegram-канал Mash.

"Серйозної загрози здоров'ю не було – артисту провели чистку судин. Після всіх процедур Юлій Соломонович пройшов реабілітацію, благополучно виписався і знову готовий ставити двійки КВНщикам", – йдеться в повідомленні.

Юлій Гусман і Олександр Масляков

Юлій Гусман і Олександр Масляков

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Пізніше Гусман прокоментував ситуацію, заявивши, що чутки про його госпіталізацію та операцію – брехня. 75-річний режисер обурився поширенню інформації про нього, що не відповідає дійсності, пише ФАН.

"Мені сьогодні вже 33 журналістів зателефонували, щоб дізнатися, як я себе почуваю. Яка лікарня, ви що? Завтра "Ніку" (національна премія Російської академії кінематографічних мистецтв) в 32-й раз будемо вручати. Ось про це питайте, ми цілодобово до цього готувалися! А зі здоров'ям, слава Богу, все гаразд. Тому завтра "Ніка" – і ніяких лікарень та операцій!" – висловився режисер.

Він також зазначив, що формулювання "чистка судин" для нього, як для колишнього лікаря, незрозуміле.

"Ви уявляєте собі картину – чистити судини? Йоршиком чи чим? Нісенітниця це все!" – підкреслив Юлій Гусман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гусман жорстко висловився про кількість людей із нетрадиційною орієнтацією в російській політиці.

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