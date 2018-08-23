"Живуть разом": джерело повідомило подробиці про відносини чоловіка Лорак з коханкою

Чоловік української відомої співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу, який раніше публічно зрадив її з молодою київською "мажоркою" Яною Бєляєвою продовжує свої відносини з коханкою. Пара проживає разом в Києві, поки артистка працює в Росії.

Так, за словами знайомої пари, Бєляєва і Мурат знімають квартиру в престижному районі Києва. Цілком ймовірно, що вони це роблять за кошти Кароліни. Про це виданню OBOZREVATEL повідомило наближене до оточення Бєляєвої джерело, що побажало залишитися невідомим.

Крім цього, джерело зазначило, що відносини Мурата і Яни розвивалися значно раніше. Вони познайомилися в нічному клубі, де часто відпочивали у компанії спільних друзів. Спочатку Налчаджиоглу і Бєляєва були просто друзями, але незабаром почали проявляти один до одного очевидні знаки симпатії. Ймовірно, ініціатором відносин був сам чоловік Лорак.

Мурат Налчаджиоглу і Яна Бєляєва Clutch

Більш того, знайома Яни зазначила, що для Мурата Бєляєва - далеко не єдина пасія.

"Він постійно тусувався в цьому клубі з дівчатами. У нього їх завжди було багато. І навіть зараз Яна не єдина", - поділилося інформацією джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL, близько місяця тому чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу був спійманий на зраді. Чоловіка застукали з молодою моделлю в одному з київських караоке-клубів. Парочка була добряче напідпитку і вела себе непристойно, пристрасно обіймаючись і розпускаючи руки. Коханкою Мурата виявилася киянка Яна Бєляєва. У цей час сама Лорак брала участь у фестивалі "Жара", який проходив в Баку (Азербайджан).

Пізніше ЗМІ опублікували деталі про пригоди чоловіка Ані Лорак. Очевидці розповіли, що Налчаджиоглу ніколи не володів власним бізнесом - він отримав все завдяки одруженню на Кароліні. Більш того, він захоплювався наркотиками.

Сама ж Бєляєва заперечувала романтичні відносини з Налчаджиоглу. Вона розповіла, що знайома з Муратом близько трьох років, але ніякої любові між ними немає. До того ж, вона зазначила, що на скандальному ролику зображена інша жінка.