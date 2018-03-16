Жан Рено зізнався Порошенку, чим його вразила Україна

Зірка французького кіно Жан Рено, який недавно приїхав до Карпат на зйомки українсько-французького фільму "Останній крок", в четвер, 15 березня, зустрівся із президентом України Петром Порошенком і його дружиною Мариною.

Як виявилося, зацікавила актора не тільки українська мова, на якій через кілька знімальних днів заговорив "Леон кілер", але і природа Карпат. Своїми враженнями артист охоче поділився з президентом України, повідомляє прес-служба глави держави.

Фото: president.gov.ua

Порошенко зізнався акторові, що щиро радий зустрічі, оскільки давно є шанувальником його картин. Разом з цим президент наголосив важливість участі Жана Рено у фільмі "Останній крок" і зазначив, що візит артиста послужить хорошим промоушеном для України.

У свою чергу, Рено розповів про свої эмоції від знімального процесу, а також зізнався, що був вражений красою української природи, яку мав можливість спостерігати в Карпатах, де проходила частина роботи над стрічкою.

Фото: president.gov.ua

"Чудове місце - озеро Синевир...", - зазначив він.

Разом з цим артист порадив кінопродюсерам звернути увагу на Україну, як місце для зйомок.

"Дуже важливо мати здатність розповідати історії країни. Це дуже важливо, оскільки це певним чином об’єднує, зцементовує людей, які можуть бачити свою історію", - вказав актор.

Фото: president.gov.ua

Як стало відомо раніше, виявилася до смаку артистові і українська кухня, зокрема, банош та деруни місцевого приготування.

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