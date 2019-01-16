''Жах! Більше нічого сказати'': еротичне фото Каменських посварило користувачів мережі

Українська поп-артистка Настя Каменських (NK) показала новий пікантний знімок з відпочинку, де показала свою оголену "п'яту точку".

Зірка в даний час відпочиває на одному з елітних курортів Мексики, звідки показує фанам пікантні кадри. Цього разу Настя сфотографувалася, лежачи біля басейну у відвертому бікіні. Знімок опублікований в її Instagram-акаунті.

Сміливе зображення викликало ажіотаж в мережі, спровокувавши запеклі суперечки серед фанатів Насті. Так, багато з них похвалили Каменських за апетитну фігуру і природню красу, в той час, як інші підкреслили: поп-діва занадто часто роздягається перед камерами.

"Задолбали вже зі своєю ж* пою. Більше нічого показати? Жах, нічого не можу сказати!" – розгнівалися фоловерів співачки.

"Настя, ти супер! Так і продовжуй. Дуже красиве тіло. Що вам не подобається? Заздріть мовчки!" – встали на захист інші шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Каменських викликала фурор пікантним фото з відпочинку, на якому продемонструвала свою фігуру.

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