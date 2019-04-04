"Збіг обставин?" Новий ролик MARUV переплутали з відеозверненням Зеленського про дебати

Скандальна переможниця Національного відбору на Євробачення-2019 MARUV (Анна Корсун), яка в підсумку відмовилася представляти Україну на престижному конкурсі, показала відвертий тизер до свого нового кліпу на пісню Siren Song.

Ролик починається з того, що MARUV у костюмі йде довгим коридором і виходить до великих дверей. Він розміщений у Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Багатьом користувачам тизер здався схожим на гучне відеозвернення кандидата в президенти Володимира Зеленського з викликом опонента Петра Порошенка на дебати.

Тизер кліпу MARUV Instagram

"Це так схоже... На виклик Зеленського на дебати. Збіг? Не думаю..." – помітили коментатори.

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"Спочатку подумала: і справді Зеленський. Потім придивилася – зрозуміла, що не він", – посміялися інші.

Тизер кліпу MARUV Instagram

Фрагмент кліпу MARUV:

Відео Володимира Зеленського (для порівняння):

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше MARUV знялася в пікантній фотосесії для російського глянцю.

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