УкрEngРус
Реєстрація
СпортLady

"Завжди ходив по краю": Козловський знайшов собі виправдання після скандалу з Москвою

4.2тЧитати новину російською

Український співак Віталій Козловський, який 9 травня таємно виступив у Москві з нагоди Дня перемоги, знайшов собі виправдання.

Пояснення того, чому він прийняв рішення виступити в країні-агресорі, артист опублікував у притаманній йому віршованій манері в соціальній мережі Instagram.

Публікуємо текст мовою оригіналу:

"Я всегда ходил по краю, и по краю иду.

Понимая и зная, что сорваться могу.

Без обычной страховки, так легко упасть вниз,

Я глаза закрываю на абсурднейший риск.

Не любитель экстрима, пошлой глупости враг,

Как-то необъяснимо почему в жизни так?!

Почему избегая все прямые пути,

Я себя вынуждаю вновь по краю идти?!

Нет, не буду лукавить даже перед собой,

Что движенье по краю - это выбор лишь мой!" - сміливо написав Козловський.

Новини
"Він - обличчя пропаганди": Приходько різко "пройшлася" по Козловському

Нагадаємо, заслужений артист України, естрадний співак Віталій Козловський засвітився на концерті в Москві та лише після того, як у мережі стали з'являтися фото заходи за участю українця, на його особистій сторінці в Facebook з'явилося звернення - артист пояснив свій візит до столиці РФ і розповів, чому вважає, що все зробив правильно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше концерт Козловського відмінили в його рідному Львові, а також в Києві та Одесі.

Особа
Віталій Козловський
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
34
6
Смішно
0
Цікаво
10
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги