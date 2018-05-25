"Завжди ходив по краю": Козловський знайшов собі виправдання після скандалу з Москвою

Український співак Віталій Козловський, який 9 травня таємно виступив у Москві з нагоди Дня перемоги, знайшов собі виправдання.

Пояснення того, чому він прийняв рішення виступити в країні-агресорі, артист опублікував у притаманній йому віршованій манері в соціальній мережі Instagram.

Публікуємо текст мовою оригіналу:

"Я всегда ходил по краю, и по краю иду.

Понимая и зная, что сорваться могу.

Без обычной страховки, так легко упасть вниз,

Я глаза закрываю на абсурднейший риск.

Не любитель экстрима, пошлой глупости враг,

Как-то необъяснимо почему в жизни так?!

Почему избегая все прямые пути,

Я себя вынуждаю вновь по краю идти?!

Нет, не буду лукавить даже перед собой,

Что движенье по краю - это выбор лишь мой!" - сміливо написав Козловський.

Нагадаємо, заслужений артист України, естрадний співак Віталій Козловський засвітився на концерті в Москві та лише після того, як у мережі стали з'являтися фото заходи за участю українця, на його особистій сторінці в Facebook з'явилося звернення - артист пояснив свій візит до столиці РФ і розповів, чому вважає, що все зробив правильно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше концерт Козловського відмінили в його рідному Львові, а також в Києві та Одесі.