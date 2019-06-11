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Забув про дочку? Екс-чоловік Лорак відзначився неприємною витівкою

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Колишній чоловік української співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу, з яким вона зі скандалом розлучилася після його публічної зради, проігнорував святкування дня народження їхньої спільної дочки Софії.

Так, вечірку для дівчинки організувала сама Лорак у Москві. Вона опублікувала в Instagram серію фото і відео зі свята, на якому були присутні також брати Кароліни і друзі сім'ї. Характерно, що на жодному кадрі Мурата немає (ролик дивіться у кінці новини).

Читайте про те, як живе і страждає Ані Лорак після гучного розлучення.

Лорак із колишнім чоловіком і донькою

Лорак із колишнім чоловіком і донькою

Караван Україна

Софія Налчаджиоглу народилася 9 червня, їй виповнилося 8 років. До дня народження дочки українська виконавиця організувала дитяче свято у морському стилі. Однак колишній чоловік Ані Лорак, ймовірно, на вечірку Софії не прийшов.

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Хараткерно, що в день народження дочки Мурат Налчаджиоглу просто опублікував у Stories спільні знімки із нею.

Мурат і Софія

Мурат і Софія

Instagram @muratnalca

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Зазначимо, екс-дружина турецького бізнесмена не заважає Софії бачитися з батьком, проте після розлучення дочка живе зі співачкою. Цього року дівчинка закінчила перший клас. Так, у вересні на шкільній лінійці Софії був присутній і її тато — турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу.

❤️

Публікація від Ані Лорак (@anilorak)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особи
Ані ЛоракМурат Налчаджиоглу
Тег
шоу-бизнес
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