''За це так соромно...'' Ахеджакова висловилася про брехню на росТБ

Російська актриса театру і кіно Лія Ахеджакова висловилася про пропаганду, фальсифікацію і брехливість, які процвітають на російському телебаченні. Артистка уточнила, їй соромно, що в РФ існує подібне явище.

"Коли ти відволікаєшся від своєї професії і опиняєшся між "Новою газетою","Ехо Москви" і ось цією пропагандою з телевізора, а я його іноді дивлюся, як не стати песимістом? А від телебачення так тхне брехнею і фальсифікацією, і за це соромно..." – такою думкою Ахеджакова поділилася в інтерв'ю виданню "МБХ Медіа".

Знаменита актриса додала, що росіяни часто прислухаються до духовних псевдо-авторитетів, які з'являються на пропагандистських каналах РФ. Ахеджакова підкреслила, що вважає їх неосвіченими, нерозумними і продажними. Виправити ситуацію, що склалася, може, за словами артистки, тільки молоде покоління.

Лія Ахеджакова

"У такій атмосфері, коли все ковзає туди і назад, я не можу бути щасливою. Зараз мені хочеться сподіватися, що минув час, коли "в бой идут одни старики". А зараз "в бій ідуть молоді". Я багато знаю молодих людей, які не боягузливі, не пов'язані якоюсь пам'яттю, вміють думати, говорити, які знають мови. І хочеться, щоб вони підхопили те, що зараз опустилося нижче плінтуса. І щоб в країні на ТБ звучало не тільки холуйство і мракобісся, а все-таки було чути голос інтелектуалів та мислителів. Хочеться заглушити оце мракобісся", – різко підсумувала Ахеджакова.

Лія Ахеджакова Аргументи і факти

Лія Ахеджакова mk.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський продюсер Йосип Пригожин розкритикував Лію Ахеджакову за висловлювання "треба вибачитися перед іноземцями за те, що ми росіяни", яке вона нібито зробила, вітаючи глядачів телеканалу "Дождь" з Новим роком.

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