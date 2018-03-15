"За Росію і свободу": улюблені артисти Путіна похвалилися аншлагом у Криму

Зірки російської естради похвалилися масштабним концертом в окупованому Росією Севастополі, який був приурочений до річниці так званого приєднання Кримського півострова до РФ.

Як стало відомо раніше, за підтримки губернатора півострова в місті був організований безкоштовний концерт за участю заборонених в Україні Олега Газманова, групи Любе та інших російських зірок.

На особистій сторінці в Instagram Газманов опублікував епізод виконання пісні "Офіцери" з рядками "За Росію і свободу до кінця", яку охоче підспівує натовп біля сцени.

"Дякую, Севастополь за підтримку вчора на грандіозному концерті-мітингу, присвяченому 4-й річниці повернення Криму в рідну гавань, у Росію", - прокоментував ролик виконавець.

Своїх колег, Олександра Маршала і співачку Зару, які теж незаконно прибули до Криму, Газманов назвав "Фронтовою бригадою".

У свою чергу, роликом із концерту похвалилася і співачка Віка Циганова.

"Дорогі мої і кохані Севастопольці, Кримчани!!! Була рада сьогодні подарувати Вам частинку своєї душі і виконати воістину російські пісні "Россия" і "Это Крым", - заявила вона.

Нагадаємо, лідеру гурту "Любе" Миколі Расторгуєву, а також естрадному співакові Олегу Газманову раніше був заборонений в'їзд на територію України. Причиною такого рішення стала публічна підтримка агресії Кремля щодо України, свідоме порушення кордону України, а також підтримка анексії півострова Крим.

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