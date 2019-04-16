"За Росією не ридаєте? Соромно!" Галкін розгнівав мережу "плачем" через пожежу в Нотр-Дамі

Російський шоумен, чоловік Алли Пугачової Максим Галкін висловив свої співчуття французам через масштабну трагедію – пожежу в культовому соборі Паризької Богоматері. Водночас росіяни звинуватили його в лицемірстві і порадили "плакати через біди в РФ, а не через Європу".

Так, своїми словами про втрату культурної пам'ятки, а також фразою "Франціє, ми з тобою!" Галкін спровокував хвилю гніву серед своїх шанувальників у мережі. Під його постом в Instagram багато користувачів залишили їдкі коментарі на адресу шоумена (відео, якими поділився Галкін в соціальній мережі, дивіться в кінці новини).

"Спілкувався зі знайомими французами. У них шок. Це шок і страх від можливого падіння національного символу. Собор Паризької Богоматері – один із трьох стовпів Франції, поряд із Тріумфальною аркою та Ейфелевою вежею. Але це частина і загальносвітового надбання. І в Росії теж немає байдужих. Собор живий, храм встояв у серцях тисяч французів, які молилися і співали псалми на вулицях Парижа, в серцях сотень пожежників, які боролися за нього, як за людину. Франціє, ми з тобою! " – написав Галкін.

Максим Галкін Телеканал "Росія"

Його слова викликали несподівану реакцію у користувачів. Зокрема, росіяни пригадали декілька пожеж, які сталися в РФ, коли в Карелії згорів старовинний храм, а в Іркутську – млин.

Крім того, співчуття на адресу французького народу деякі фани Галкіна назвали "піаром" і обґрунтували це бажанням "зайвий раз прогнутися під Європу".

"Чому слізки не лив, коли згорів наш унікальний дерев'яний храм у Карелії, який вже відновити неможливо? А тут у всіх шок і сльози..." – різко зазначили коментатори.

"Боже, скільки сліз. Смішно! У Росії скільки пам'ятників горіло, і ніхто не проливав сліз. Наш Байкал вбивають, чому через Росію не плачете? Соромно і лицемірно!" – додали інші.

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