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"За Росією не ридаєте? Соромно!" Галкін розгнівав мережу "плачем" через пожежу в Нотр-Дамі

4.3тЧитати матеріал російською

Російський шоумен, чоловік Алли Пугачової Максим Галкін висловив свої співчуття французам через масштабну трагедію – пожежу в культовому соборі Паризької Богоматері. Водночас росіяни звинуватили його в лицемірстві і порадили "плакати через біди в РФ, а не через Європу".

Так, своїми словами про втрату культурної пам'ятки, а також фразою "Франціє, ми з тобою!" Галкін спровокував хвилю гніву серед своїх шанувальників у мережі. Під його постом в Instagram багато користувачів залишили їдкі коментарі на адресу шоумена (відео, якими поділився Галкін в соціальній мережі, дивіться в кінці новини).

"Спілкувався зі знайомими французами. У них шок. Це шок і страх від можливого падіння національного символу. Собор Паризької Богоматері – один із трьох стовпів Франції, поряд із Тріумфальною аркою та Ейфелевою вежею. Але це частина і загальносвітового надбання. І в Росії теж немає байдужих. Собор живий, храм встояв у серцях тисяч французів, які молилися і співали псалми на вулицях Парижа, в серцях сотень пожежників, які боролися за нього, як за людину. Франціє, ми з тобою! " – написав Галкін.

Максим Галкін

Максим Галкін

Телеканал "Росія"

Його слова викликали несподівану реакцію у користувачів. Зокрема, росіяни пригадали декілька пожеж, які сталися в РФ, коли в Карелії згорів старовинний храм, а в Іркутську – млин.

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Крім того, співчуття на адресу французького народу деякі фани Галкіна назвали "піаром" і обґрунтували це бажанням "зайвий раз прогнутися під Європу".

"Чому слізки не лив, коли згорів наш унікальний дерев'яний храм у Карелії, який вже відновити неможливо? А тут у всіх шок і сльози..." – різко зазначили коментатори.

"Боже, скільки сліз. Смішно! У Росії скільки пам'ятників горіло, і ніхто не проливав сліз. Наш Байкал вбивають, чому через Росію не плачете? Соромно і лицемірно!" – додали інші.

"За Росією не ридаєте? Соромно!" Галкін розгнівав мережу "плачем" через пожежу в Нотр-Дамі

"За Росією не ридаєте? Соромно!" Галкін розгнівав мережу "плачем" через пожежу в Нотр-Дамі
"За Росією не ридаєте? Соромно!" Галкін розгнівав мережу "плачем" через пожежу в Нотр-Дамі
"За Росією не ридаєте? Соромно!" Галкін розгнівав мережу "плачем" через пожежу в Нотр-Дамі
"За Росією не ридаєте? Соромно!" Галкін розгнівав мережу "плачем" через пожежу в Нотр-Дамі
"За Росією не ридаєте? Соромно!" Галкін розгнівав мережу "плачем" через пожежу в Нотр-Дамі
"За Росією не ридаєте? Соромно!" Галкін розгнівав мережу "плачем" через пожежу в Нотр-Дамі
"За Росією не ридаєте? Соромно!" Галкін розгнівав мережу "плачем" через пожежу в Нотр-Дамі
"За Росією не ридаєте? Соромно!" Галкін розгнівав мережу "плачем" через пожежу в Нотр-Дамі
"За Росією не ридаєте? Соромно!" Галкін розгнівав мережу "плачем" через пожежу в Нотр-Дамі
"За Росією не ридаєте? Соромно!" Галкін розгнівав мережу "плачем" через пожежу в Нотр-Дамі
"За Росією не ридаєте? Соромно!" Галкін розгнівав мережу "плачем" через пожежу в Нотр-Дамі
"За Росією не ридаєте? Соромно!" Галкін розгнівав мережу "плачем" через пожежу в Нотр-Дамі
"За Росією не ридаєте? Соромно!" Галкін розгнівав мережу "плачем" через пожежу в Нотр-Дамі
"За Росією не ридаєте? Соромно!" Галкін розгнівав мережу "плачем" через пожежу в Нотр-Дамі
"За Росією не ридаєте? Соромно!" Галкін розгнівав мережу "плачем" через пожежу в Нотр-Дамі
"За Росією не ридаєте? Соромно!" Галкін розгнівав мережу "плачем" через пожежу в Нотр-Дамі
"За Росією не ридаєте? Соромно!" Галкін розгнівав мережу "плачем" через пожежу в Нотр-Дамі
"За Росією не ридаєте? Соромно!" Галкін розгнівав мережу "плачем" через пожежу в Нотр-Дамі

Щоб подивитися всі ролики, прокрутіть "карусель" в сторону:

Вчора вже в ночі передзвонювався і листувався зі знайомими французами. У них шок, який можна порівняти з реакцією американців на падіння веж-близнюків. Звичайно, це не можна порівняти з людською трагедією 11 вересня. Але це шок і страх від можливого падіння національного символу. Собор Паризької Богоматері - це один з трьох стовпів Франції поряд з Тріумфальною Аркою і Ейфелевою Вежею. Але це частина і загальносвітового надбання. І в Росії теж немає байдужих. Багато в соцмережах постять спільні фото з Нотр-Дамом в жанрі "я був особисто знайомий з покійним". Але Собор живий: і стіни встояли, а головне - Храм встояв в серцях тисяч французів, які вчора молилися і співали псалми на вулицях Парижа, в серцях сотень пожежників, які боролися за нього як за людину. Безумовно, це культурна трагедія, але я бажаю, щоб це випробування об'єднало націю, а реставрація Нотр-Дама стала торжеством віри і відродженням гуманістичних цінностей в Європі! Франція, ми з тобою! #notredamedeparis #prayfornotredame # нотрдамдепарі

Публікація від Максим Галкін (@maxgalkinru)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Максим ГалкінАлла Пугачова
Тег
Новини Росії
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Junio Van
Junio Van
лохлы радуются. вот же нелюди!
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