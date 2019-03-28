З Добронравова зняли заборону в Україні: зірка "Сватів" ошелешив раптовим рішенням щодо Криму

Російський актор Федір Добронравов, якому Окружний адміністративний суд Києва скасував заборону на в'їзд в Україну, планує виступити в анексованому Росією Криму.

Інформація про майбутні гастролі акторського колективу за участі Добронравова оприлюднена на сайті одного з російських концертних агентств.

Як повідомляється, Добронравов грає у виставі "Пастка для чоловіка", яку покажуть у Керчі 8 квітня. У виставі також беруть участь російські артистки Тетяна Васильєва та Олена Сафонова, яким заборонений в'їзд в Україну через незаконне відвідування Криму кілька років тому.

Серіал "Свати" Комсомольская правда

Нагадаємо, 27 березня стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною заборону на в'їзд в Україну зірці серіалу "Свати" Федору Добронравову. Позов був поданий компаніями "1+1" і "Кіноквартал".

Афіша вистави spbconcert.ru

Як писав раніше OBOZREVATEL:

У листопаді 2017 року мінкульт України вніс фільми та серіали за участі Федора Добронравова до "чорного списку", СБУ заборонила актору в'їзд в Україну терміном на три роки.

Зйомки нового сезону "Сватів" студія "Квартал 95" планувала ще у 2014 році. Однак вони були відкладені через події в Україні, а також подальше інтерв'ю Добронравова, в якому він висловив підтримку анексії Криму Росією.

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