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З Добронравова зняли заборону в Україні: зірка "Сватів" ошелешив раптовим рішенням щодо Криму

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Російський актор Федір Добронравов, якому Окружний адміністративний суд Києва скасував заборону на в'їзд в Україну, планує виступити в анексованому Росією Криму.

Інформація про майбутні гастролі акторського колективу за участі Добронравова оприлюднена на сайті одного з російських концертних агентств.

Як повідомляється, Добронравов грає у виставі "Пастка для чоловіка", яку покажуть у Керчі 8 квітня. У виставі також беруть участь російські артистки Тетяна Васильєва та Олена Сафонова, яким заборонений в'їзд в Україну через незаконне відвідування Криму кілька років тому.

Серіал "Свати"

Серіал "Свати"

Комсомольская правда

Новини
Федір Добронравов відреагував на дозвіл суду в'їхати в Україну

Нагадаємо, 27 березня стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною заборону на в'їзд в Україну зірці серіалу "Свати" Федору Добронравову. Позов був поданий компаніями "1+1" і "Кіноквартал".

Афіша вистави

Афіша вистави

spbconcert.ru

Як писав раніше OBOZREVATEL:

  • У листопаді 2017 року мінкульт України вніс фільми та серіали за участі Федора Добронравова до "чорного списку", СБУ заборонила актору в'їзд в Україну терміном на три роки.

  • Зйомки нового сезону "Сватів" студія "Квартал 95" планувала ще у 2014 році. Однак вони були відкладені через події в Україні, а також подальше інтерв'ю Добронравова, в якому він висловив підтримку анексії Криму Росією.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Читайте всі новини по темі "Заборона серіалу "Свати" в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Заборона серіалу "Свати" в Україні
Особи
Федір Добронравовстудія "95 квартал"
Теги
95 КварталСвати
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Хуторянам цэ нэ сподобайеця
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Как разрешили, так и запретят, если этот ватный чёрт с первого раза не вкуривает.
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Исаев Денис, а нам плевать на вас, дебилов в лаптях, только мы вас в двери, а вы в окна лезете, твари.
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2
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Исаев Денис
Исаев Денис
Solenko Evgen, Да плевать ему на вашу нищую помойку, ты настолько тупая и ущербная кастрюля что даже когда вас прямым текстом посылают не понимаешь.
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Наумов Виктор
Наумов Виктор
Страшно, плять рогули, Федор приедет!?)
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4

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