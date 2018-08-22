"Як під копірку": Брежнєва захопила шанувальників сімейним фото

Українська співачка, колишня учасниця культового жіночого колективу "ВІА Гра" Віра Брежнєва вразила своїх шанувальників сімейним фото.

Так, на своїй сторінці в Instagram артистка показала знімок, на якому позує разом з двома дочками: Сонею і Сарою Кіперман. Примітно, що на фотографіях простежується разюча подібність трьох красунь.

Фоловери Віри в соціальній мережі почали роххвалювати зіркове сімейство, зазначивши, що діти Брежнєвої немов "зроблені під копірку". Особливо на співачку схожа її молодша дочка Сара.

Публікація від Vera Brezhneva (@ververa) 22 Авг 2018 о 12:32 PDT

Інші ж відзначили, що всі троє більше нагадують сестер, а не маму і двох дочок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Брежнєва показала пікантний знімок, за що натрапила на хвилю критики з боку своїх фанів. Артистка знялася у відвертій фотосесії і позувала на камеру оголеною, але її шанувальники відзначили, що на ній занадто багато гриму, який додає Вірі віку.