"Він п'яний?" Кіркорова рознесли за концерти у Криму

Російський естрадний співак, місцевий "король поп-музики" Філіп Кіркоров засвітився з концертами в окупованому РФ Криму, чим спровокував користувачів мережі на критику.

Так, Кіркоров виступив в трьох курортних містах: Феодосії, Євпаторії та Ялті. Знімки та відео з концертів епатажного артиста поширили фанати в соціальних мережах.

Публікація від Філіп Кіркоров (@fkirkorov) 19 Авг 2018 у 4:08 PDT

Виступи відбулися 16, 17 і 19 серпня. Філіп традиційно вів себе розв'язно на сцені, за що його засудили користувачі мережі.

Публікація від Альона (@ alena27ru) 19 Авг 2018 о 10:35 PDT

Публікація від FKIRKOROV_SING_LIVE_LOVE (@fan_fkirkorov) 19 Авг 2018 о 2:30 PDT

Публікація від FKIRKOROV_SING_LIVE_LOVE (@fan_fkirkorov) 19 Авг 2018 у 2:32 PDT

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Публікація від Ekaterina 🌹 Barinova (@ lady.barinova) 19 Авг 2018 у 2:11 PDT

Публікація від FKIRKOROV_SING_LIVE_LOVE (@fan_fkirkorov) 19 Авг 2018 о 2:24 PDT

Публікація від Kakorina Anastasiya (@___anastasiya__key___) 19 Авг 2018 о 11:55 PDT

Публікація від FKIRKOROV_SING_LIVE_LOVE (@fan_fkirkorov) 19 Авг 2018 о 11:45 PDT

Публікація від LOBODA (@loboda_sv_) 19 Авг 2018 о 11:29 PDT

Публікація від LOBODA (@loboda_sv_) 19 Авг 2018 о 11:25 PDT

Публікація від Aram Davidyan (@aram_davidyan) 19 Авг 2018 о 11:13 PDT

Деякі припустили, що Кіркоров виступав в нетверезому стані, а також розкритикували його фігуру, зазначивши, що співак помітно погладшав.

Крім цього, сам Філіп також повідомив на своєму акаунті в Instagram про своє перебування на анексованому півострові, розмістивши кілька постів з відповідними відмітками геолокації.

Публікація від Філіп Кіркоров (@fkirkorov) 19 Авг 2018 о 8:55 PDT

Публікація від Філіп Кіркоров (@fkirkorov) 19 Авг 2018 у 4:36 PDT

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний співак Філіп Кіркоров представив своїм фоловерам в соцмережі нову "музу", за якою, як зізнався він сам, стежить вже досить довгий час. Настільки почесне місце в концертному житті артиста зайняла скандальна російська телеведуча і поп-співачка, зірка шоу "Дом-2" Ольга Бузова, що викликало неоднозначну реакцію користувачів Instagram.