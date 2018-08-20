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"Він п'яний?" Кіркорова рознесли за концерти у Криму

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Російський естрадний співак, місцевий "король поп-музики" Філіп Кіркоров засвітився з концертами в окупованому РФ Криму, чим спровокував користувачів мережі на критику.

Так, Кіркоров виступив в трьох курортних містах: Феодосії, Євпаторії та Ялті. Знімки та відео з концертів епатажного артиста поширили фанати в соціальних мережах.

Виступи відбулися 16, 17 і 19 серпня. Філіп традиційно вів себе розв'язно на сцені, за що його засудили користувачі мережі.

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Деякі припустили, що Кіркоров виступав в нетверезому стані, а також розкритикували його фігуру, зазначивши, що співак помітно погладшав.

Крім цього, сам Філіп також повідомив на своєму акаунті в Instagram про своє перебування на анексованому півострові, розмістивши кілька постів з відповідними відмітками геолокації.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний співак Філіп Кіркоров представив своїм фоловерам в соцмережі нову "музу", за якою, як зізнався він сам, стежить вже досить довгий час. Настільки почесне місце в концертному житті артиста зайняла скандальна російська телеведуча і поп-співачка, зірка шоу "Дом-2" Ольга Бузова, що викликало неоднозначну реакцію користувачів Instagram.

Читайте всі новини по темі "Заборона російських зірок в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Заборона російських зірок в Україніанексія Криму
Особа
Філіп Кіркоров
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Yuri
Yuri
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