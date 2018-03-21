Віктор Павлик та проект Pavlik Overdrive "розкачають" Харків роковим концертом

Народний артист України Віктор Павлик знову вийде на сцену зі своїм роковим проектом Pavlik Overdrive. Цього разу співак і його команда 20 квітня "розкачають" Харків новим потужним саундом відомих хітів "Ні обіцянок, ні пробачень", "Ти подобаєшся мені", як раніше це було в Києві.

Минулого року Pavlik Overdrive встигли відіграти кілька вечорів в Києві, виступити на наймасштабнішому мотозльоті літа 2017 року - "Тарасовій горі", і опен-ейрі Respublica fest.

Поштовх для створення рокового проекту Віктору Павлику свого часу дав гурт з Хмельницького "Чумацький шлях", який переспівав у роковому стилі хіт народного артиста "Шикидим". Нова версія пісні настільки надихнула співака, що він вирішив продовжити цей експеримент.

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Пізніше, коли в роботі був уже цілий роковий альбом проекту, Віктор Павлик зізнався, що Pavlik Overdrive не просто експеримент, а його відкрита стихія.

"Я люблю рок, все життя його слухаю, отже так стали зірки, тепер прийшов час мені його співати. У мене супер музиканти, кожен з них любить свою справу, це головне", - розповів співак "Обозревателю".

Харків🎵 Публікація від Віктор Павлік (@viktorpavlik) 20 Мар 2018 у 3:17 PDT

Для програм учасники Pavlik Overdrive відібрали кращі пісні артиста ще з часів гурту "Анна Марія", при цьому програму зробили у стилі поп-хард-рок. З того часу проект успішно гастролює Україною та за її межами.

Концерт в Харкові відбудеться 20 квітня у стінах місцевого Театрально-концертного центру о 19:00.

Як повідомляв раніше "Обозреватель", Віктор Павлик назвав головний плюс українізації радіо.