"Використовували у грі": Приходько вказала на мерзенний вчинок РФ на "Євробаченні-2018"

Українська співачка та волонтер АТО Анастасія Приходько заявила, що Росія мерзенно використала виконавицю Юлію Самойлову, щоб викликати жалість у глядачів "Євробачення-2018", абсолютно не замислюючись про почуття артистки.

При цьому виступ росіянки на міжнародному пісенному конкурсі виглядав огидно. Про це Приходько розповіла в інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ".

"Номер був огидний, в принципі. Підготовка - огидна. При чому тут Ленін був у Лісабоні з цим полотном? Загалом, знущалися, як могли і як хотіли. Якщо брати людський фактор, то мені її щиро шкода. Але в цьому - вся Росія. Людина і так все життя росла з комплексами певними, і коли на неї це все обрушилося... Вона так плакала! Мені її так шкода стало! Її використали в цій грі, хотіли жалість викликати у народу", - говорить Анастасія.

При цьому співачка підкреслила, що з професійної точки зору Самойлова виступила огидно.

Юлія Самойлова

"Це можна пояснити тим, що людина ніколи не була публічною, завжди був замкнутий в собі. Вона ніколи не була на великій сцені. І зробити такий крок... Заради чого? Ну, і Росія - як завжди. Я подивилася коментарі Пригожина (Йосип Пригожин - російський продюсер, чоловік співачки Валерії. - Ред.) і інших - вони її почали мочити, гасити... Ну, по-людськи мені її шкода. з іншого боку, я розумію, що це наш ворог", - додала співачка.

Нагадаємо, Самойлова виступила у другому півфіналі конкурсу і не змогла пройти в наступний етап змагання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Анастасія Приходько вважає, що MELOVIN зайняв низьке місце на "Євробаченні-2018" виключно через політичний чинник.