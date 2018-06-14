Відбулася перша в Україні премія для дітей-представників шоу-бізнесу

У Києві відбулася церемонія нагородження Bashka Kids Awards 2018 - першої і єдиної в Україні премії в сфері дитячого шоу-бізнесу.

Захід відбувся в галереї мистецтв "Лавра". Свято перетворилося на справжню творчу тусовку для дітей і тінейджерів, повідомила прес-служба організаторів.

З самого ранку і до пізнього вечора підлітки і їхні батьки мали можливість круто, весело і насичено провести час - на території проведення Bashka Kids Awards 2018 функціонували відразу сім зон, де можна було відвідати майстер-класи від відомих влогеров, акторів і артистів, побувати на автограф-сесіях, навчитися готувати разом з випускниками проекту "Майстер-Шеф. Діти", пройти майстер-класи в б'юті-індустрії, і навіть намалювати свою мрію.

Bashka Kids Awards Прес-служба організаторів

Також на території функціонував аукціон, де можна було придбати речі від

топових українських артистів.

Мета премії - заохотити талановитих і активних дітей, тінейджерів за їх виконану роботу і вже перші кроки в бік шоу-бізнесу України. Основним завданням проекту є привернення уваги до того, що творчість яку створюють діти самостійно, може бути цікавою і якісною.

Bashka Kids Awards Прес-служба організаторів

Організатори та партнери проекту визначили фаворитів у восьми категоріях, яким вручили статуетки Bashka Kids Awards-2018, а також нагородили профільними і такими необхідними для подальшого розвитку своєї творчості призами.

У кожного тінейджера і дитини була можливість пройтися по червоній доріжці, поспілкуватися в колі творчих і амбітних і звичайно ж відвідати заключний гала-концерт, на якому виступили яскраві представники категорії "Мій внесок в дитячий шоу-бізнес", так і улюблені підлітками групи - DSIDE BAND, Lucky4, BRO (Borisenko Brothers) і багато інших, а закривали концерт хедлайнери події - популярна група Open Kids.

Bashka Kids Awards Прес-служба організаторів

"Це був своєрідний челендж для нас, адже ти не розумієш на перших порах, яка реакція і які емоції можуть бути у дітей і підлітків які взяли участь у проекті. Завжди є той, кого відзначили, і ті, яким дали можливість показати себе вже на протягом наступного року. Але те, що такий проект необхідний для дітей та їх батьків - це факт. А палаючі очі тих, хто отримав свою першу в житті статуетку на премії - багато чого варті. Якщо хтось із цих підлітків, через кілька років скаже в своїх інтерв'ю, що саме участь в нашій ін еміі дало їм поштовх і надихнуло на перші кроки в світі шоу-бізнесу - ось це успіх і результат вкладеної енергії ", - зазначили організатори заходу.

Bashka Kids Awards Прес-служба організаторів

Bashka Kids Awards і партнери в кожній з восьми категорій відзначили наступних юних і перспективних в таких категоріях, як "Я - співак" (переможниця - Єва Льопа), "Я - танцюрист" (Еліна Антонова), "Кращий юний блогер" (Дмитро Зубрицький ), "Актор дубляжу" (Ліза Сухоруков), "Я - художник" (Оля Балагуш), "Я - fashion модель" (Еліна Липова) і багато інших.

За внесок в дитячий шоу-бізнес приз від програмного директора DJ FM Ігоря Ковальського і

студії творчого розвитку Open Art Studio, а також участь у спеціальному проекті від DJ

FM і Bashka Kids Awards отримали: Анастасія Багінська, Саша Миненок, Анна

Петраш, Софія Лозина і дитячий колектив Kain Rivers.

Bashka Kids Awards Прес-служба організаторів

Bashka Kids Awards Прес-служба організаторів

Bashka Kids Awards Прес-служба організаторів

Bashka Kids Awards Прес-служба організаторів

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