В Одесі відкрився 10-й міжнародний кінофестиваль: фото з червоної доріжки

У п'ятницю, 12 липня, в Одесі відкрився ювілейний, 10-ий щорічний міжнародний кінофестиваль.
Як повідомляє ТСН, захід триватиме до 20 липня, а одним із найочікуваніших гостей є актриса Катрін Деньов. У мережі з'явилися перші фото з червоної доріжки (щоб подивитися репортаж, проскрольте до кінця сторінки).
instagram / mozart_hotel_odessa /
Церемонія відкриття відбулася біля Одеського театру опери і балету. Серед іменитих зірок на червоній доріжці помітили відому голлівудську актрису Роуз МакГоуен, проте багато хто її не впізнав.
Роуз МакГоуен
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Програма фестивалю включила в себе кілька прем'єр. Фільм відкриття – "Прекрасна епоха" Ніколя Бедос. На заході зібрався майже весь елітний бомонд України. Увагу звернула на себе співачка Джамала, яка прийшла в незвичайній яскравій сукні.
Джамала
instagram / jamalajaaa
Ведучими церемонії відкриття стали журналісти Яніна Соколова та Олег Панюта. Спеціальний медіа партнер – телеканал "Україна".
Леся Никитюк
instagram / lesia_nikituk /
Микита Добринін
instagram / nikitadobrynin
instagram.com/makedonskaya_anna
Монро
instagram / odessastyle_engi /
instagram / odessastyle_engi /
instagram / odessastyle_engi /
Тетяна Власова
instagram / tania_vlasna /
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Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році 13 липня в центрі Одеси відкрився 9-й щорічний міжнародний кінофестиваль, який тривав до 21 числа.
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