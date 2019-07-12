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В Одесі відкрився 10-й міжнародний кінофестиваль: фото з червоної доріжки

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У п'ятницю, 12 липня, в Одесі відкрився ювілейний, 10-ий щорічний міжнародний кінофестиваль.

Як повідомляє ТСН, захід триватиме до 20 липня, а одним із найочікуваніших гостей є актриса Катрін Деньов. У мережі з'явилися перші фото з червоної доріжки (щоб подивитися репортаж, проскрольте до кінця сторінки).

В Одесі відкрився 10-й міжнародний кінофест: фото з червоної доріжки

instagram / mozart_hotel_odessa /

Церемонія відкриття відбулася біля Одеського театру опери і балету. Серед іменитих зірок на червоній доріжці помітили відому голлівудську актрису Роуз МакГоуен, проте багато хто її не впізнав.

Роуз МакГоуен

Роуз МакГоуен

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Новини
Atlas Weekend 2019: програма фестивалю на 11 липня

Програма фестивалю включила в себе кілька прем'єр. Фільм відкриття – "Прекрасна епоха" Ніколя Бедос. На заході зібрався майже весь елітний бомонд України. Увагу звернула на себе співачка Джамала, яка прийшла в незвичайній яскравій сукні.

Джамала

Джамала

instagram / jamalajaaa

Ведучими церемонії відкриття стали журналісти Яніна Соколова та Олег Панюта. Спеціальний медіа партнер – телеканал "Україна".

Леся Никитюк

Леся Никитюк

instagram / lesia_nikituk /

Микита Добринін

Микита Добринін

instagram / nikitadobrynin

В Одесі відкрився 10-й міжнародний кінофест: фото з червоної доріжки

instagram.com/makedonskaya_anna

Монро

Монро

instagram / odessastyle_engi /

В Одесі відкрився 10-й міжнародний кінофест: фото з червоної доріжки

instagram / odessastyle_engi /

В Одесі відкрився 10-й міжнародний кінофест: фото з червоної доріжки

instagram / odessastyle_engi /

Тетяна Власова

Тетяна Власова

instagram / tania_vlasna /

В Одесі відкрився 10-й міжнародний кінофест: фото з червоної доріжки

apostrophe

В Одесі відкрився 10-й міжнародний кінофест: фото з червоної доріжки

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році 13 липня в центрі Одеси відкрився 9-й щорічний міжнародний кінофестиваль, який тривав до 21 числа.

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Тема
Одеський кінофестиваль
Місце
Україна Одеса
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Это круто! Путину билеты не продавайте, как бы не просился!
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Так вы мужественно стоите на переднем фланге защиты Европы от российской агрессии, истекая кровью, или у вас кинофестивали?
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