"Уже хотіли розлучитися":Тодоренко і Топалов розповіли про пристрасті в сім'ї

Українська співачка, телеведуча Регіна Тодоренко і її чоловік Влад Топалов дали перше інтерв'ю після весілля.

Святкування відбулося в Італії, в колі рідних і друзів. Новоспечена дружина зізналася, що сім'я у них дуже емоційна, і тільки гумор допомагає їм згладити негатив. Про це телеведуча розповіла в інтерв'ю для журналу ОК!

Регіна Тодоренко і її чоловік Влад Топалов ok-magazine.ru

"У нас киплять такі італійські пристрасті, що ми вже кілька разів за ці півроку хотіли розлучитися. Але у мене особисто є формула, якої мені хотілося б дотримуватися в сімейних відносинах. Ти, чоловік, вказуєш нам шлях, а я, жінка", – зробила паузу Тодоренко. "Посилаю тебе куди подалі і йду своїм", - продовжив Влад. "Ні, збираю нам рюкзак в цю подорож! Для мене так", – зазначила дівчина.

Регіна Тодоренко і її чоловік Влад Топалов ok-magazine.ru

Вони одружилися в Італії ok-magazine.ru

Співачка додала, що почуття гумору їх багато в чому рятує. "Почуття гумору взагалі рятує життя. Кажуть, краса врятує світ. Ні, почуття гумору врятує світ", – зазначила телеведуча.

У пари є маленький син ok-magazine.ru

Вона також розповіла, як їм вдається вберегти відносини від побутової рутини. Чоловік звільнив її від домашніх обов'язків, надавши можливість займатися дитиною і улюбленою справою.

"Я дуже вдячна Владиславу Михайловичу за те, що він змирився з моєю недосконалістю і трошки полегшив мені життя: найняв людей, які мені допомагають у вихованні дитини та веденні домашніх справ", – розповіла Регіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

5 грудня Регіна народила первістка від Влада Топалова.

Через кілька місяців після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова. Самі ж батьки називають сина Майклом.

У травні 2019 року Регіна розповіла, що вони з Владом намір пишно відсвяткувати весілля.

3 липня в Сорренто, Італія, відбулося пишне весілля, на якому були присутні багато гостей. Пізніше в мережі показали фото з довгоочікуваного торжества.

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