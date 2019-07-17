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"Уже хотіли розлучитися":Тодоренко і Топалов розповіли про пристрасті в сім'ї

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Українська співачка, телеведуча Регіна Тодоренко і її чоловік Влад Топалов дали перше інтерв'ю після весілля.

Святкування відбулося в Італії, в колі рідних і друзів. Новоспечена дружина зізналася, що сім'я у них дуже емоційна, і тільки гумор допомагає їм згладити негатив. Про це телеведуча розповіла в інтерв'ю для журналу ОК!

Регіна Тодоренко і її чоловік Влад Топалов

Регіна Тодоренко і її чоловік Влад Топалов

ok-magazine.ru

"У нас киплять такі італійські пристрасті, що ми вже кілька разів за ці півроку хотіли розлучитися. Але у мене особисто є формула, якої мені хотілося б дотримуватися в сімейних відносинах. Ти, чоловік, вказуєш нам шлях, а я, жінка", – зробила паузу Тодоренко. "Посилаю тебе куди подалі і йду своїм", - продовжив Влад. "Ні, збираю нам рюкзак в цю подорож! Для мене так", – зазначила дівчина.

Регіна Тодоренко і її чоловік Влад Топалов

Регіна Тодоренко і її чоловік Влад Топалов

ok-magazine.ru

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Вони одружилися в Італії

ok-magazine.ru

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Співачка додала, що почуття гумору їх багато в чому рятує. "Почуття гумору взагалі рятує життя. Кажуть, краса врятує світ. Ні, почуття гумору врятує світ", – зазначила телеведуча.

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Вона також розповіла, як їм вдається вберегти відносини від побутової рутини. Чоловік звільнив її від домашніх обов'язків, надавши можливість займатися дитиною і улюбленою справою.

"Я дуже вдячна Владиславу Михайловичу за те, що він змирився з моєю недосконалістю і трошки полегшив мені життя: найняв людей, які мені допомагають у вихованні дитини та веденні домашніх справ", – розповіла Регіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особи
Регіна Тодоренко Влад Топалов
Місце
Італія
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