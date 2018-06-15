Український співак влаштував еротичні танці на руках у поліцейської

Український поп-виконавець Макс Барських під час свого концерту на Закарпатті влаштував еротичні танці зі співробітницею поліції.

Відповідний епізод концерту потрапив на відео і був опублікований артистом на особистій сторінці в Facebook (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Судячи з усього, негода застала Барських прямо на сцені. Під час виступу співака під відкритим небом пустилася злива, що, втім, його не зупинило навіть після того, як вода вивела з ладу апаратуру. Як зазначив артист, концерт перетворився в імерсивне шоу, де глядачі стали учасниками програми.

Під час виконання пісні "Займемся любовью" Макс Барських сміливо запросив до себе співробітницю поліції, яка з колегами доглядала за порядком біля сцени. Артист посадив розгублену дівчину на стілець і буквально виліз на неї, рухаючи стегнами і сідницями.

Деякий час співробітниця поліції ніяковіла, проте пізніше зважилася взятися за стегна Барських. Після виступу співак знайшов дівчину, яка вистояла під дощем, і вручив їй букет червоних троянд.

Концерти співака пройшли 12 і 13 червня в Чернівцях і Ужгороді в рамках туру "Тумани".

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