Український діджей показав, як створює музику для "Бумбокса": відео

Діджей Валентин Матіюк показав, як створює музику для легендарного українського гурту "Бумбокс", учасником якої є вже 14 років.

Це сталося під час презентації нового вінілу колективу в Fedoriv hub (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я вже 14 років граю в "Бумбоксі". Мене часто запитують, що я роблю в групі, тому я нарешті покажу це", - пожартував Dj Валік перед тим, як продемонструвати, які семпли використовував в альбомах "Люди" і "Голий Король ".

Dj Валік Фото: Оля Закревська

Наприклад, у пісні "Сталеві квіти" звучить семпл з платівки ансамбль скрипалів Великого Театру СРСР, виданої лейблом "Мелодія" в 1968 році, яку Валик придбав на львівській барахолці в 2010 році.

Dj Валік Фото: Оля Закревська

А в пісні "Люди" звучить уривок з платівки "Famous jazz singers", яка вийшла на лейблі "Балкантон" в 1971 році, а придбав він її на барахолці книжкового ринку "Петрівка" в 2001 році за 10 гривень.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше група "Бумбокс" випустила кліп на пісню "Колишня" .