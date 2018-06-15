Українська зірка 90-х несподівано повернулася з новим синглом

Колись популярний український співак 90-х EL Кравчук після тривалої перерви у сольній кар'єрі представив в мережі новий сингл "LITO 18".

Прем'єра треку відбулася на каналі співака в YouTube у четвер, 14 червня.

Фото: universemedia.com.ua

Бомбічна новина для вас, мої дорогі! У мене та моїх партнерів спільна акція з iTunes, тому я вам дарую свій новий сингл", - вказав артист на особистій сторінці в Facebook, запропонувавши фанам умови для безкоштовного отримання треку.

На відеохостингу лірик-відео зібрало майже 3 тис. прослуховувань, користувачі мережі не приховують здивування.

"Це не камбек, напевно", "От так сюрприз", - здивувалися в коментарях.

Нагадаємо, у 2003 році EL Кравчук (Андрій Остапенко) зробив перерву в сольній кар'єрі і весь час присвятив театральному мистецтву. Артист зіграв в постановці "Гамлет", давши 85 вистав в Україні та країнах Європи. Двома роками пізніше презентував авторський мюзикл "Сонце". У цей же час був ведучим проекту "Хочу бути зіркою" на телеканалі "1+1".

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