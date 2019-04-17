"У п**ді!" Кіркоров брудно вилаявся через згадку Пугачової

Зірка російської естради Філіп Кіркоров обматюкав фаната своєї екс-дружини Алли Пугачової під час розмови з журналістами.

Так, співак грубо відповів чоловікові, який декілька разів запитав його про те, де зараз перебуває Алла Пугачова. Відео інциденту оприлюднило видання "Експрес Газета".

Настирливий прихильник примадонни під час інтерв'ю Кіркорова з нагоди 70-річчя Пугачової перебивав артиста і ставив одне й те ж питання: "Де Алла?". Філіп різко урезонив фаната, відповівши йому в нецензурній формі.

Філіп Кіркоров і Алла Пугачова Комсомольська правда

"Дайте мені вже поговорити! Ви бачите, я спілкуюся? Де Алла? В п**ді!" – зухвало висловився екс-чоловік Пугачової.

Кіркоров обматюкав фаната Пугачової Експрес газета (Скріншот відео)

Кіркоров обматюкав фаната Пугачової Експрес газета (Скріншот відео)

Кіркоров обматюкав фаната Пугачової Експрес газета (Скріншот відео)

Щоб подивитися відео, перейдіть за посиланням.

Нагадаємо, що 15 квітня 2019 року легендарна радянська артистка Алла Пугачова відсвяткувала ювілей. З нагоди знаменної дати російська примадонна також 17 квітня дасть перший за останні 10 років сольний концерт, який у РФ вважають однією з головних подій року. Водночас Пугачова незадовго до заходу уточнила, що ювілейний концерт стане прощальним у її кар'єрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Філіп Кіркоров і Алла були одружені протягом 11 років, із 1994 по 2005 роки. Нещодавно з'ясувалося, що знаменита артистка хотіла народити від Кіркорова дитину, і їй навіть вдалося завагітніти, незважаючи на проблеми зі здоров'ям. У зіркової пари повинен був народитися хлопчик, проте у Пугачової раптово стався викидень.

Також сама примадонна розповіла про деякі нюанси спільного життя з поп-королем. За словами Пугачової, її колишньому чоловікові Філіпу Кіркорову категорично не можна пити спиртне, оскільки тоді він перетворюється в "диявола".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.