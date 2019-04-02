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"У паспорті написано — українець": зірка "Слуги народу" висловився про зв'язки з Росією

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Український актор, який зіграв у знаменитому серіалі студії "Квартал 95" "Слуга народу" депутата Карасюка, Олексій Смолка розповів, що пов'язує його з Росією.

Так, в ексклюзивному інтерв'ю виданню OBOZREVATEL артист значив, що раніше протягом довгого часу жив у РФ і грав у російських фільмах та серіалах. Нині ж Олексій принципово не погоджується працювати в Росії.

"Я жив у Красноярську 9 років і в Москві 2 роки. Поїхав у 2009-му, тому мене там можуть і досі ідентифікувати, як частково російського актора, буває по-різному. Але найголовніше, що в паспорті написано – "українець". Не важливо, як назвуть і якої національності – головне, щоб не дописали нехороші слова. Справа в тому, що, в хорошому розумінні, серед акторів національності не повинно існувати", – висловився "Карасюк".

Олексій Смолка і Володимир Зеленський

Олексій Смолка і Володимир Зеленський

Facebook-сторінка Олексія Смолки

Також Смолка розповів, що він є аполітичною людиною, але водночас чітко визначився, що хоче жити в Україні.

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"Для себе визначився, що хочу бути тут, в Україні. В принципі, єдиний політичний хід у моєму житті – це те, що визначився: я живу тут. Чернігів – моя Батьківщина, а Київ – мій дім", – зазначив Олексій.

Що стосується того, чи готовий він за умови вигідної пропозиції поїхати працювати в Росію, артист відповів:

"Ніколи не говори ніколи. Людина змінюється, на те вона й людина. Психологія розвитку буває різною, люди й релігії змінюють у житті, а не сліпо ходять в один монастир. Є, звичайно, ролі, які я ніколи не зіграю, і вже точно я ніколи не поїду в Росію зніматися, за будь-яких умов, який би там не був крутий бюджет. Мене туди кликали вже не раз, і на "Перший канал" навіть, але я не поїхав".

Олексій Смолка на зйомках "Слуги народу-3"

Олексій Смолка на зйомках "Слуги народу-3"

Facebook

Також в інтерв'ю для OBOZREVATEL зірка "Слуги народу" Олексій Смолка розповів про зйомки серіалу й спільну роботу з нинішнім кандидатом у президенти Володимиром Зеленським. Детальніше читайте за цим посиланням.

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Особа
студія "95 квартал"
Тег
"Слуга Народу"
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Smith Lera
Smith Lera
Цікаво, в якому саме паспорті написано українець?
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