У Москві почалося прощання з Миколою Караченцовим: подробиці

У понеділок, 29 жовтня в Москві почалася церемонія прощання з легендарним актором Миколою Караченцевим, которий помер 26 жовтня.

Траурний захід стартував о 8:00 за київським часом біля московського таетра "Ленком", в якому артист пропрацював не один десяток років. Через церемонію в центрі Москви частково перекрили рух автотранспорту, який планують відновити ближче до 13.00 (12:00 за Києвом), пише МK.Ru (відео з похорону дивіться в кінці матеріалу).

Повідомляється, що провести Караченцова зможе кожен бажаючий, проте поки в будівлю театру пускають тільки за спеціальними перепустками. Очевидно, вони надані близьким друзям, колегам і родичам артиста, а також офіційних осіб. Всі вони проходять через службовий вхід.

Шанувальників Караченцова також почали пускати всередину "Ленкому", але їм треба пройти поліцейський контроль. Передбачається, що попрощатися з актором прийдуть більше тисяч чоловік.

У Москві прощаються з Караченцовим МK.Ru

Вдова Караченцова, актриса Людмила Поргіна, яка постійно перебуває біля труни, приймає співчуття від шанувальників покійного чоловіка. Кожен бажаючий може покласти квіти в порядку живої черги.

У Москві прощаються з Караченцовим МK.Ru

У Москві прощаються з Караченцовим МK.Ru

МK.Ru

МK.Ru

У мережі ведуть трансляцію похоронної церемонії:

Як повідомляв OBOZREVATEL, Микола Караченцов помер в п'ятницю, 26 жовтня, в лікарні в місті Красногорськ. Останні два дні життя актор перебував в дуже важкому стані і практично не приходив до тями. Дружина артиста Людмила Поргіна розповіла про смерть і останні дні життя чоловіка, зазначивши, що він "тримався до останнього, хоч і мучився".

Читайте також на OBOZREVATEL, що говорив актор Микола Караченцов про Україну.