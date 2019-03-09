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У мережу злили інсайдерські подробиці виступу Лазарєва на "Євробаченні-2019"

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Ще до офіційної прем'єри пісні російського співака Сергія Лазарєва, з якою він представить РФ на міжнародному конкурсі "Євробачення-2019", у мережу злили інсайдерську інформацію про виступ.

Дані про сюжет і подробиці ролика з'явилися на Telegram-каналі з назвою "Только никому..." У розпорядженні ресурсу опинилася комерційна пропозиція від представників артиста.

"Термінова новина! Сергій Лазарєв знімає кліп і щосили шукає спонсорів... ой, тобто головних героїв. Потрібні: дівчина і кілька дітей, які оплатять відео", — сказано в повідомленні. Так, в опублікованій пропозиції дійсно йдеться про пошук як акторів, так і фінансової підтримки співака.

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Бюджет кліпу, судячи з опублікованих даних, становить 5 млн рублів (близько 2 млн гривень). "За бажанням і, мабуть, за окрему плату, ця компанія потім зможе поїхати в Ізраїль у складі команди Сергія", — додали автори каналу.

У мережу злили інсайдерські подробиці виступу Лазарєва на "Євробаченні-2019"
У мережу злили інсайдерські подробиці виступу Лазарєва на "Євробаченні-2019"

Скрін повідомлення "Тільки нікому ..."

Відзначимо, прем'єра пісні та кліпу відбулася о 19:00 (за московським часом). Повідомлення з інсайдерськими подробицями конкурсної композиції були опубліковані о 17:00.

У той же час розкриття пісні Лазарєва "обвалило" місце Росії в прогнозах букмекерів на "Євробаченні-2019".

У мережу злили інсайдерські подробиці виступу Лазарєва на "Євробаченні-2019"

instagram.com/lazarevsergey

Як писав OBOZREVATEL, раніше Лазарєв розкрив головну мету на "Євробаченні-2019". Його рішення представляти РФ вдруге жорстко розкритикували в мережі, назвавши нерозумним.

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Особа
Сергій Лазарєв
Місце
Росія
Теги
Євробаченняшоу-бизнесНовини Росії
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