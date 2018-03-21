У глави сімейства Кардашьян виявили рак

Американська телезірка, глава знаменитого сімейства Кардашьн Вільям Дженнер, який змінив стать і став називати себе Кейтлін, страждає від раку шкіри.

Артистка-трансгендер перенесла операцію з видалення злоякісного новоутворення на шкірі, яке, за її словами, виникло в результаті сонячної радіації. Також Дженнер опублікувала знімок, на якому зображена із закривавленою раною на носі в своєму Instaram-акаунті, де і розповіла про важке захворювання, пише Мarie Сlaire .

Кейтлін Дженнер поділилася з користувачами історією про шкоду сонця для шкіри, а також настійно порекомендувала всім користуватися сонцезахисними кремами, щоб уникнути раку шкіри.

Кейтлін Дженнер з раною на обличчі Instagram @caitlynjenner

"Нещодавно мені довелося видалити новоутворення від сонячних променів. Ніколи не забувайте наносити на шкіру сонцезахисний крем", - написала артистка-трансгендер.

Також наголошується, що 68-річна Дженнер зараз боїться залишитися без носа і, що рак може поширитися по всьому тілу.

Нагадаємо, трансгендер Кейтлін Дженнер (Вільям Брюс Дженнер) - популярна американська телезірка, олімпійський чемпіон з легкої атлетики та національний герой США. Операцію зі зміни статі Вільям зробив в 2015 році, до цього він активно займався спортивною кар'єрою.

Як повідомляв "Обозреватель", 23-річна дівчина-трансгендер Кайлі Поттс витратила 75 тисяч доларів, щоб бути схожою на свого кумира - Instagram-діву Кайлі Дженнер.