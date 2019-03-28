"Це спектакль": відомий гуморист розкрив зворотній бік шоу на КремльТБ

Зірка російського шоу "Аншлаг" Микола Бандурін зізнався, що обманював глядачів під час участі в ток-шоу "На самом деле" на пропагандистському "Первом канале".

Сюжет будувався на тому, що імовірна коханка шантажувала його дружину таємною дитиною від артиста, а у самої дружини нібито є чоловік на стороні.

У грудні у Бандуріна згорів будинок, у результаті чого сім'я залишилася без даху над головою, а дружина артиста позбавлялася волосся, рятуючи коханого.

Микола Бандурін на тлі згорілого будинку instagram @ nikolaibandyrin

Як з'ясувалося, в скандальному шоу він зважився знятися, щоб заробити грошей на реставрацію житла. Як повідомляє "СтарХит", через це на нього посипався шквал критики в мережі, тому Бандуріну довелося виправдовуватися перед шанувальниками.

"Це все спектакль. Величезна кількість листів говорить про те, що ми непогані актори. Після пожежі ми зовсім залишилися без грошей. Не можемо ж ми жити на пожертвування. А заробити стільки, щоб відновити будинок, зараз уже немає можливості. Не засуджуйте нас", – зізнався він.

Скріншот відео скандального шоу

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні російський пропагандист Андрій Норкін вигнав з ефіру на росТБ українського політолога, главу Центру стратегічних досліджень Павла Жовніренка.

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