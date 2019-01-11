''Це його остання воля'': як вчинять із прахом Кріса Кельмі

Прах російського музиканта і композитора Кріса Кельмі, який пішов із життя 2 січня, буде розвіяний над Атлантичним океаном.

Як розповіли порталу "РИА Новости" рідні артиста, такою була його остання воля. Виконають її дружина та син Кельмі.

Фото: kp.ru

"Прах над Атлантикою розвіє його сім'я — дружина і син. Це була остання воля Кріса. А якщо він так захотів, так і буде. Напевно, син це зробить", — припустив брат музиканта Євген Суслін.

Як писав раніше OBOZREVATEL, музикант і автор пісень, творець колективів Високосное лето", "Рок-Ателье", учасник гурту "Автограф" Кріс Кельмі помер 2 січня 2019 року. На момент смерті артисту було 63 роки. Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що співак помер через зупинку серця. Медики не змогли його реанімувати, коли прибули за адресою.

Популярність Крісу Кельмі принесли такі хіти, як "Замыкая круг", "Усталое такси", "Ночное рандеву". Крім того, він написав музику до мультфільму "Пес в сапогах". Прощання із музикантом відбулося 9 січня на Ніколо-Архангельському кладовищі в Москві.

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