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''Це його коріння'': Джамала розповіла, що мріє зробити у Криму

1.2тЧитати матеріал російською

Відома українська співачка Джамала, переможниця Євробачення 2016, розповіла про те, що мріє показати своєму синові Емірові-Рахману Крим, який є її батьківщиною.

Артистка поділилася, що вже зараз прищеплює хлопчикові любов до традицій і культури кримськотатарського народу, а також сприяє його знайомству із мовою. Про це зірка розповіла в програмі "Зе Інтерв'юер", випуск якої опублікований на YouTube (щоб подивитися відео, перейдіть новину до кінця).

"Я дуже мрію поїхати і показати Емірові Крим! Тому що це його коріння, це його батьківщина", — зазначила Джамала.

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Також виконавиця додала, що вдома дідусь і бабуся хлопчика розмовляють кримсько-татарською і показують дитині мультики та розвиваючі програми цією мовою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Джамала розповіла, що її часто запрошують на концерти у Росії і у неї там велика кількість фанатів.

Особи
ДжамалаАнатолій Анатоліч
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Вот когда выйдет из секты Бандеры, может приходить за визой )
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А в Крыму он теперь может еще и учиться на крымско-татарском языке, так как он стал одним из региональных.
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