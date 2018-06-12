Труси поверх штанів: солістка групи "А-Студіо" здивувала образом

Солістка групи "А-Студіо" Кеті Топурія продемонструвала екстравагантний і сміливий образ. Для музичної премії "МУЗ-ТВ 2018. Трансформація" артистка обрала вбрання в стилі Леді Гаги.

Топурія з'явилася на людях в білому костюмі. Кеті одягла труси поверх дивних брюк.

Група "А-Студіо" Фото: instagram.com/muztv

Група "А-Студіо" Фото: instagram.com/keti_one_official

"Нова Жанна Агузарова", "Чоботи в трусах, а зверху взагалі клейонкою обмоталася", "Ну це ж просто кошмар", "Агузаровою по ходу стала", - коментують користувачі в Instagram.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Кіркоров підпалив Собчак і "проколов" Бузову на премії "МУЗ-ТВ". На сторінці в соцмережі Кіркоров показав записи репетиції.