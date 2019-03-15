"Трек для громадського харчування": нова версія хіта KAZKA "Плакала" посварила мережу

Один із найвідоміших світових діджеїв, нідерландський музичний продюсер Фаділь Ель Гуль (R3hab), записав ремікс на хіт-мільйонник "Плакала" українського гурт KAZKA.

Дві версії українською та англійською мовою опубліковано в офіційному YouTube-каналі музичного колективу (щоб послухати, проскрольте до кінця сторінки).

"Танцюйте, ніби камер немає! Слухайте "Плакала" і "CRY", ніби ніколи не чули. Прем'єра одразу двох реміксів супер крутого R3hab на наші треки", – йдеться в анотації до треку в Instagram гурту.

KAZKA Іnstagram

Думка шанувальників українських музикантів після прослуховування треку розділилися. Варто зазначити, що за день англомовна версія набрала більше шести тис. переглядів в YouTube, а україномовна – більше чотирьох.

Декому оригінал сподобався більше, ніж ремікс. Інша половина аудиторії почула нове звучання хіта, який полюбився багатьом.

"Оригінал кращий", "Український варіант поза конкуренцією", "Чесно кажучи, від Рехабу очікував набагато більше, а це типовий трек для фону в закладах громадського харчування", – написали незадоволені шанувальники.

"Гарна робота, нове звучання! Рекомендую", "Круто звучить", "Український ремікс ще ефектніший! Ви супер! Бажаю вам творчих звершень", – написали захоплені фоловери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, трек гурту KAZKA "Плакала" увійшов до дебютного альбому "Карма". Він став хітом в Україні та за її межами. В YouTube пісня зібрала кілька десятків млн переглядів, що зробило її найуспішнішим серед україномовних хітів.

Пізніше вийшла англомовна версія хіта, яка викликала неоднозначну реакцію публіки.

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