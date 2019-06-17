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Тодоренко виклала постільне фото з Топаловим

2.6тЧитати матеріал російською

Українська телеведуча Регіна Тодоренко поділилася з шанувальниками кумедним фото.

Знімок був зроблений у ліжку. Його зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У кадрі можна побачити Тодоренко, яка позує зі смішною маскою з мобільного додатка SnapChat в обіймах свого чоловіка – російського співака Влада Топалова.

"У ліжку з красунчиком", – підписала фото телезірка.

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Також в мікроблозі Регіни Тодоренко можна побачити смішне відео з Владом Топаловим.

Шанувальники зіркової пари оцінили їх почуття гумору і залишили коментарі під кадрами:

"Супер. Прямо настрій підняли", "Друзі, ви такі класні", "Дуже мені подобається ваш гумор і самоіронія!", "Ви зробили мій вечір!", "Такі милі", "Катя Пушкарьова", "Симпатюлечка".

Скріншот

Скріншот

instagram.com/reginatodorenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Топалов зворушливо привітав Тодоренко з днем народження. Відповідне послання в жартівливій формі він залишив на своїй сторінці в Instagram, побажавши нових дітей.

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Особи
Регіна ТодоренкоВлад Топалов
Місце
РосіяМосква
Теги
зіркиInstagram
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