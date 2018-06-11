Тіна Кароль заінтригувала фанів пристрасним відео

Українська поп-діва Тіна Кароль заінтригувала фанів коротким відео з танцювальної студії, в якій займається з хореографом.

Відповідний ролик без будь-яких коментарів з'явився на сторінках артистки в Instagram та Facebook.

На відео відображений епізод репетиції. Тіна Кароль в легкому вбранні і на підборах відпрацьовує різні рухи і прийоми, що наштовхнуло її шанувальників на думку про новий кліп, можливо, про нову концертну програму.

Всього за кілька хвилин з моменту публікації відео переглянули понад 5 тис. фоловерів зірки. У коментарях під роликом фани співачки висловили цікавість.

"Чудова", "Що ж це буде, щооо?", "Дуже красиво", "Буде щось вогняне", "Скільки пристрасті", - відзначили під відео.

При цьому сама артистка не поспішає розкривати інтригу.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Тіна Кароль прогулялася у відвертому топі.