''Танці з зірками-2018'': подробиці десятого випуску шоу

У неділю, 21 жовтня о 21:00 на телеканалі "1+1" відбувся десятий прямий ефір проекту "Танці з зірками", в ході якого учасники поміняються партнерами. На паркет вийшли шість пар: Іраклі Макацарія - Яна Заєць, Мішель Андраде - Женя Кот, Леся Нікітюк - Максим Єжов, Павло Вишняков - Юля Сахневич, Денис Берінчик - Катерина Білявська, Ігор Ласточкін - Ілона Гвоздьова.

Примітно, що додатковим провідним, який зустрічав конкурсантів на балконі, став екс-учасник "Танців з зірками" Павло Зібров.

OBOZREVATEL стежить за прямою трансляцією на "1+1" і пропонує читачам всі подробиці випуску.

Окрім обміну партнерами, глядачі також побачили нестандартні номери, де учасники виступлять разом з суддями проекту Владом Ямою, Катериною Кухар і Дмитро Монатік.

Першими на паркет вийшла пара Денис Берінчик та Ілона Гвоздьова, які продемонстрували танець Ча-ча. Виступ підкорив суддів, однак Катерина Кухар і Влад Яма відзначили, що все ж у Дениса трохи поступається танцювальна техніка. В результаті пара отримала 24 бали.

Потім свій танець продемонстрував один з фаворитів шоу, актор Павло Вишняков. Його партнеркою стала Яна Заєць, яка раніше виступала з головним конкурентом Павла - Іраклі Макацарія. Учасники продемонстрували яскраву постановку пасодобль. До слова, партнерам було досить складно знайти спільну мову під час репетицій. Судді все ж високо оцінили виступ пари, поставивши їм 28 балів.

Наступною на паркет вийшла Леся Нікітюк. Телеведуча мала станцювати запальне диско з Женею Котом, однак через його хворобу той не зміг виступити. Замість нього, як і на минулому ефірі, танцював Дмитро Жук. Учасники отримали 26 балів.

Потім чуттєвим вальсом публіку підкорили Мішель Андраде і Максим Єжов. Катерина Кухар отметілша, що пара продемонструвала незрівнянний номер , а Монатік зазначив, що виступ гідно найвищих оцінок. Пара отримала 29 балів.

Ігор Ласточкин виступив з Катею Белявською. Пара показала дивно яскраву постановку в жанрі "контемпорарі". Танець вразив суддів, однак вони не були щедрими на оцінки - пара отримала 25 балів.

Один з головних претендентів на перемогу в п'ятому сезоні "Танців з зірками" - Іраклі Макацарія вийшов на паркет з Юлією Сахневич, яка є коханою Павла Вишнякова. Артисти показали яскраву самбу. Парі поставили максимальну оцінку - 30 балів.

Після номерів пар настав ключовий момент десятого ефіру: виступи з суддями, які оцінювала, зайнявши місце жюри, головний хореограф проекту - Олена Шоптенко. Першим виступив Дмитро Монатік з двома парами: Денис Берінчик та Катя Белявська, а також Мішель Андраде та Діма Жук. Артисти станцювали фьюжн. Перемогу в "спарингу" отримали Денис та Катя.

Потім з двома провідними парами на проекті: Іраклі Макацарія-Яна Заєць і Павло Вишняков-Юля Сахневич, виступила Катерина Кухар. Танцюристи продемонстрували контемпорарі. Судді оцінили виступи порівну.

Останніми на паркеті виступила команда Влада Ями, до складу якої увійшли дві кардинально разине пари: Леся Нікітюк і Макс Єжов, а також одні з фаворитів - Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова. Більш професійними виявилися Ігор та Ілона.

В результаті суддівського і глядацького голосувань у зоні ризику традиційно виявилися три пари: Денис Берінчик та Катя Белявська, Мішель Андраде і Діма Жук, а також Іраклі Макацарія і Яна Заєць. Однак, у зв'язку з тим, що пари обмінювалися партнерами і оцінити об'єктивно постановки було складно, було прийнято рішення залишити всіх претендентів на виліт у проекті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали лідерів і аутсайдерів шоу "Танці з зірками". Так, за прогнозами аналітиків, шанси на перемогу зростають у Іраклі Макацарії і Мішель Андраде.