"Ставлення, як до худоби": Пугачова потрапила в скандал через "прощальний" концерт у Кремлі

У середу, 17 квітня, в Москві відбувся грандіозний концерт примадонни російської естради Алли Пугачової з нагоди її 70-річчя. Незважаючи на те, що захід став однією із найбільш очікуваних подій року, росіяни також розкритикували його, оскільки знайшли величезну кількість вад в організації.
Так, багатьох збентежило те, що, незважаючи на високі ціни на квитки (суми за вхід досягали 300 тисяч рублів), на концерті був жахливий звук, а персонал Кремлівського палацу ставився до відвідувачів "як до худоби". Про це повідомили прихильники артистки в мережі, передають Telegram-канали "Антиглянец" і "Только никому" (ролики з концерту дивіться в кінці новини).
Пугачова і Галкін
Комсомольська правда
"Головне, що потрібно знати про концерт Алли Пугачової, то це те, що вона дістала всіх на репетиціях. Усі ходили вишколені і багато разів переробляли номери, але єдине, що не врахувала Алла – це звук. У партері все було непогано, але далі звук був дуже і дуже поганий. Люди лаялися. Адже за квитки заплатили великі гроші", – повідомили присутні на концерті.
70-річна Алла Пугачова на сольному концерті
МК
Також, за версією "Антиглянца", виникли величезні проблеми з обслуговуванням глядачів у Кремлівському палаці. Про концерт Алли Пугачової Телеграм-каналу розповів актор Микита Ковтунов, у якого був квиток у четвертий ряд партеру.
"Звук у Кремлі – л*йно і звукорежисер теж, вони підвели. Алла змушена була звертатися зі сцени до звукорежисера між куплетами пісень: "Дай інструментал у монітори, не чую, що співаю", "На сцені немає звуку". Також на короткий час звук зник взагалі, але незабаром несправність усунули", – розповів Ковтун.
#Repost @annatikhomirova_official - - З Ювілеєм дорога Алла Борисівна @alla_orfey !!! ❤️ Вчора був просто дивовижний концерт в Кремлі! Я плакала, сміялася, і покривалася мурашками! Алла Борисівна заповнила своїм нутром і неймовірною енергетикою весь простір і весь зал! Кожна пісня, кожне слово, як одкровення, потрапляли глибоко в душу! Вона танцювала разом з балетом Єгора Дружиніна, відбивала степ, забиралася на стіл, хуліганила ... ☺️ У цієї приголомшливої жінки вчора, просто не було віку! Вона співала 2 години без перерви, майже не йдучи зі сцени! А скільки нових пісень! Низький уклін Вам Алла Борисівна, здоров'я і довгих років життя !!! Ви така одна !!! Будьте щасливі! ❤️ ----------- Репост @artemovcharenko_official А ви любите ЖИТТЯ за сюрпризи, які вона підносить? Ще кілька днів тому я й уявити не міг, що познайомлюся з легендарної Аллою Борисівною на її ювілеї і станцюю номер під акомпанемент її пісні "Свіча горіла" - настільки улюбленої багатьма. Ми з Анютою @annatikhomirova_official вдячні такої нагоди за можливість поспілкуватися і розділити настільки важливий день в житті Сильної Жінки. Неймовірної енергетики Жінки, яка співає! Довгих і яскравих років життя! #allapugacheva #annatikhomirova #artemovcharenko #life #happybirthday #enjoy #friends #kremlinpalace #voice #ballet # аллапугачева # ювілей
Він розкритикував і організацією, зазначивши, що тим глядачам, які не підпадали під категорію "VIP", було нелегко – до них ставилися "як до худоби", постійно хамили.
"Бидло-організація: мені пощастило, мене запросили на концерт друзі з адміністрації і я йшов через службовий 12 під'їзд, де проходили й всі VIP-гості, там із контактом гостей і співробітників Кремлівського палацу все добре. А ось люди за звичайними квитками натерпілися хамського ставлення співробітників і охорони біля входу, нескінченного хамства і ставлення, як до худоби. І це головний концертний майданчик країни! " – зазначив актор.
Також його обурила поведінка публіки, яка теж неприємно здивувала на заході такого класу.
"Публіка – щось із чимось: на фінальній пісні, не соромлячись, лізли одне за одним на сцену з букетами, до початку і під час концерту на балконі верещали як дикі: "Агов, Алло, виходь", "Заспівай про полковника" – мабуть це така народна любов", – посміявся Микита, додавши, що водночас робота Алли Пугачової була на висоті.
Примадонна практично весь концерт відпрацювала наживо, без фонограми (незважаючи на поважний вік), взаємодіяла з балетом і публікою, й організувала зворушливий фінал із виходом всієї її сім'ї на сцену.
Відно з концерту Алли Пугачової (2019 рік):
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Аллі Пугачовій виповнилось 70 років у понеділок, 15 квітня.
Рівно за тиждень до ювілею, 8 квітня, російські артисти відсвяткували день народження примадонни гучним концертом у Москві. "Винуватиця" торжества проігнорувала захід.
Раніше в ЗМІ повідомляли, що артистка відвідає концерт-подарунок, і нібито заради цього багато людей придбали на нього квитки. Їхня вартість становила від 4 до 60 тисяч рублів (від 1,6 до 24,6 тис. гривень). Також недоброзичливці припускали, що у Пугачової просто закінчилися гроші і так її сім'я вирішила "заробити".
З нагоди ювілею Пугачової також відбудеться і грандіозний банкет, який пройде в суботу, 20 квітня. На його організацію витратили понад мільйон рублів.
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