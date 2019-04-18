"Ставлення, як до худоби": Пугачова потрапила в скандал через "прощальний" концерт у Кремлі

У середу, 17 квітня, в Москві відбувся грандіозний концерт примадонни російської естради Алли Пугачової з нагоди її 70-річчя. Незважаючи на те, що захід став однією із найбільш очікуваних подій року, росіяни також розкритикували його, оскільки знайшли величезну кількість вад в організації.

Так, багатьох збентежило те, що, незважаючи на високі ціни на квитки (суми за вхід досягали 300 тисяч рублів), на концерті був жахливий звук, а персонал Кремлівського палацу ставився до відвідувачів "як до худоби". Про це повідомили прихильники артистки в мережі, передають Telegram-канали "Антиглянец" і "Только никому" (ролики з концерту дивіться в кінці новини).

Пугачова і Галкін Комсомольська правда

"Головне, що потрібно знати про концерт Алли Пугачової, то це те, що вона дістала всіх на репетиціях. Усі ходили вишколені і багато разів переробляли номери, але єдине, що не врахувала Алла – це звук. У партері все було непогано, але далі звук був дуже і дуже поганий. Люди лаялися. Адже за квитки заплатили великі гроші", – повідомили присутні на концерті.

70-річна Алла Пугачова на сольному концерті МК

Також, за версією "Антиглянца", виникли величезні проблеми з обслуговуванням глядачів у Кремлівському палаці. Про концерт Алли Пугачової Телеграм-каналу розповів актор Микита Ковтунов, у якого був квиток у четвертий ряд партеру.

"Звук у Кремлі – л*йно і звукорежисер теж, вони підвели. Алла змушена була звертатися зі сцени до звукорежисера між куплетами пісень: "Дай інструментал у монітори, не чую, що співаю", "На сцені немає звуку". Також на короткий час звук зник взагалі, але незабаром несправність усунули", – розповів Ковтун.

Він розкритикував і організацією, зазначивши, що тим глядачам, які не підпадали під категорію "VIP", було нелегко – до них ставилися "як до худоби", постійно хамили.

"Бидло-організація: мені пощастило, мене запросили на концерт друзі з адміністрації і я йшов через службовий 12 під'їзд, де проходили й всі VIP-гості, там із контактом гостей і співробітників Кремлівського палацу все добре. А ось люди за звичайними квитками натерпілися хамського ставлення співробітників і охорони біля входу, нескінченного хамства і ставлення, як до худоби. І це головний концертний майданчик країни! " – зазначив актор.

Також його обурила поведінка публіки, яка теж неприємно здивувала на заході такого класу.

"Публіка – щось із чимось: на фінальній пісні, не соромлячись, лізли одне за одним на сцену з букетами, до початку і під час концерту на балконі верещали як дикі: "Агов, Алло, виходь", "Заспівай про полковника" – мабуть це така народна любов", – посміявся Микита, додавши, що водночас робота Алли Пугачової була на висоті.

Примадонна практично весь концерт відпрацювала наживо, без фонограми (незважаючи на поважний вік), взаємодіяла з балетом і публікою, й організувала зворушливий фінал із виходом всієї її сім'ї на сцену.

Відно з концерту Алли Пугачової (2019 рік):

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Аллі Пугачовій виповнилось 70 років у понеділок, 15 квітня.

Рівно за тиждень до ювілею, 8 квітня, російські артисти відсвяткували день народження примадонни гучним концертом у Москві. "Винуватиця" торжества проігнорувала захід.

Раніше в ЗМІ повідомляли, що артистка відвідає концерт-подарунок, і нібито заради цього багато людей придбали на нього квитки. Їхня вартість становила від 4 до 60 тисяч рублів (від 1,6 до 24,6 тис. гривень). Також недоброзичливці припускали, що у Пугачової просто закінчилися гроші і так її сім'я вирішила "заробити".

З нагоди ювілею Пугачової також відбудеться і грандіозний банкет, який пройде в суботу, 20 квітня. На його організацію витратили понад мільйон рублів.

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