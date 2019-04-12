Стартував 2-й відбірковий тур- прослуховування виконання наживо фестивалю "Чорноморські Ігри"

606 конкурсантів зареєструвалися для участі у 17-х Чорноморських Іграх. Після перегляду відеозаписів експертне журі фестивалю відібрало 237 учасників до 2-го етапу конкурсу "Прослуховування виконання наживо". Місце проведення 2-го відбіркового туру "Академія сучасної освіти А+".

Відбір проходить у таких категоріях: вокалістки (6-10 років), вокалістки (11-13 років), вокалістки (14-16 років), вокалісти (6-11 років), вокалісти (12-16 років), вокальні гурти (6-16 років), учасники категорії "Народний спів".

Наступні етапи вокального конкурсу півфінал, фінал, боротьба за Гран-прі та гала-концерт пройдуть у Скадовську 26-28 липня.

Фестиваль засновано у 1998 році і за 16 попередніх сезонів в його заходах взяли участь понад 32 тисяч дітей.

Місія "Чорноморських Ігор" - пошук, відкриття, творчий та духовний розвиток талановитих дітей України незалежно від їх національного походження та соціального стану. Участь у фестивалі є безкоштовною. Завданням фестивалю є пошук, відкриття та розвиток талановитих дітей в Україні, розвиток дитячої творчості, популяризація здорового способу життя, організація дитячого дозвілля та відпочинку, залучення дітей та дорослих до доброчинності.

Головний конкурс "Чорноморських Ігор" - вокальний. У ньому беруть участь діти віком від 6-ти до 16-ти років. До складу журі конкурсу входять відомі фахівці музичної індустрії та мас-медіа: Валентин Коваль (член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення), Руслан Квінта (композитор, музичний продюсер), Олександр Пономарьов (Народний артист України, співак, композитор), Альона Савінова (викладач вокалу), Натела Чхартішвілі-Зацаринна (генеральний продюсер каналу М1), Олена Мозгова (продюсер), Віталій Дроздов (генеральний директор "Хіт Fm"), Роман Муха (продюсер телеканалу М2).

Засновник Фестивалю "Чорноморські Ігри", президент компанії "Таврійські Ігри", голова наглядової ради "ТАВР-медіа", засновник телеканалів М1 та М2 Микола Баграєв.

"Чорноморські Ігри" відкрили шлях на професійну сцену багатьом артистам, які сьогодні є обличчям сучасної української музичної культури: Тіна Кароль, Анастасія Каменських, Надія Дорофєєва, Юлія Саніна, Михайло Хома, Ірина Розенфельд, Міка Ньютон, Юлія Войс, Іван Дорн, Марк Савін, Іван Березовський та інші.

Як завжди, "Чорноморські Ігри" об’єднають багато цікавих подій – конкурс серед юних вокалістів, дискусійні клуби із фахівцями шоу-бізнесу, зустріч з зірками, флешмоби, виступи улюблених артистів, а головне – подарують дітям незабутні дні дружби й відпочинку!

Фестиваль "Чорноморські Ігри" щороку привертає увагу як глядачів, так і ЗМІ. Фестивальні події на Скадовській набережній у 2018 році відвідало понад 45 тис.глядачів.

2 млн. 800 тис. глядачів дивилися "Чорноморські Ігри" під час прямої трансляції на телеканалі М1 та ще понад 650 тис.переглядів було в інтернеті. Понад 200 публікацій у ЗМІ та 30 телевізійних сюжетів на провідних телеканалах України.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram