Стала відома причина розлучення екскороля Малайзії та "Міс Москви"

Про розлучення колишнього короля Малайзії Султана Мухаммада V із російською моделлю, володаркою титулу "Міс Москва-2015" Оксаною Воєводіною стало відомо в середу, 17 липня. ЗМІ озвучили можливі причини розставання пари.

За словами New Straits Times, днями палац Келантана виступив із заявою, "у якій засудив практику називати деяких осіб королівськими титулами без офіційного дозволу палацу". Як припускає видання, ця заява з'явилася після необережного висловлювання Воєводіної в соціальних мережах.

Оксана Воєводіна і Султан Мухаммад V Фото з Instagram

"У 2017 році переїхала жити в Куала-Лумпур, де вивчала історію і культуру Малайзії. В червні 2018-го я вийшла заміж. У травні 2019 року в нас народився син — із волі Всевишнього, Наслідний принц Султанату Келантан і майбутній король Малайзії", — писала модель.

Оксана Воєводіна Фото з Instagram

Зазначається: не виключено, що саме через це повідомлення монарха змусили розлучитися з Воєводіною, яка марила престолом.

Оксана Воєводіна і Султан Мухаммад V Фото з Instagram

Також додамо, що Оксана істинною королевою Малайзії не була ні дня: за законами країни, цей титул може отримати лише корінна малайзійка. Модель же удостоїлася почесного звання "датін", яке не успадковується і автоматично присвоюється дружині будь-якого високопоставленого громадянина Малайзії. Мухаммад відрікся від престолу ще в кінці 2018 року — тому і його син не може бути спадкоємцем престолу.

Оксана Воєводіна і Султан Мухаммад V Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, розкішне весілля Султана Мухаммада V із Воєводіною відбулося 22 листопада 2018 року на Рубльовці в Росії, після чого королівська пара опублікувала фотографії з церемонії.

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