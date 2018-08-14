"Стала самітницею": друг Ротару розповів, що відбувається зі співачкою

Директор і близький друг легендарної артистки Софії Ротару Сергій Лавров розповів про те, як живе у цей час співачка,

Так, Лавров поділився деякими подробицями з особистого життя Ротару, зазначивши, що останні роки зірка веде усамітнений спосіб життя і практично не виходить на люди, так як важко переносить гучні заходи. Про це пише "СтарХіт" .

За словами Сергія, 71-річна співачка втомилася від гучних вечірок і світських вечорів, тому зараз вона практично закрилася від сторонніх людей і проводить більшість вільного часу вдома. Раніше зірка періодично влаштовувала посиденьки зі знайомими і шанувальниками з нагоди свят, але з часом відмовилася навіть від цієї традиції.

Публікація від Софія Ротару / Sofia Rotaru (@ sofiarotaru.official) 14 Чер 2017 в 6:44 PDT

Також директор Софії Ротару розповів і про те, чому Ротару вже багато років не має другої половинки. Співачка не позбавлена ​​чоловічої уваги, проте не може відповісти нікому взаємністю. Після смерті чоловіка Анатолія Євдокимова у 2002 році вона не бажає пов'язувати себе новими відносинами, і тим більше узами шлюбу.

"Упевнений, що пропозицій у неї було б чимало. Тільки свистни - прибігли б різні чоловіки. Але Софії Михайлівні це не потрібно. Вона веде дуже закритий, майже усамітнений спосіб життя, нікуди не ходить, в тусовках участі не бере. На банкетах і в ресторанах її теж не побачиш. Тільки дім, дім і дім. Їй подобається такий спосіб життя", - зазначив Лавров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше директор Ротару Сергій Лавров розкрив секрет стрункої фігури Софії Михайлівни. За його словами, артистка не вечеряє після п'ятої вечора і обмежує себе у багатьох продуктах.