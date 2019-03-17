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Смерть Юлії Началової: в мережу виклали фото з особистого архіву співачки

1.5тЧитати матеріал російською

Російська співачка, зірка 90-х Юлія Началова померла в суботу, 16 березня. Їй було 38 років. У мережі сумують і шанують пам'ять артистки її шанувальники та колеги по цеху.

У мережі публікують фотографії артистки і головні її цитати. З'явилися і неопубліковані раніше знімки з особистого архіву Началова. Як пише Life, її образ на цих кадрах створила стиліст Олена Бархотова для зйомок одного з найпопулярніших кліпів співачки - "Герой не моего романа".

Смерть Юлії Началової: в мережу виклали фото з особистого архіву співачки

Як пише джерело, після звісток про смерть артистки неопубліковані раніше фотографії журналістам надала сама ж Бархотова. На них видно, як молода, але вже популярна тоді Началова приміряла різні образи.

Смерть Юлії Началової: в мережу виклали фото з особистого архіву співачки
Смерть Юлії Началової: в мережу виклали фото з особистого архіву співачки
Смерть Юлії Началової: в мережу виклали фото з особистого архіву співачки
Смерть Юлії Началової: в мережу виклали фото з особистого архіву співачки
Смерть Юлії Началової: в мережу виклали фото з особистого архіву співачки
Смерть Юлії Началової: в мережу виклали фото з особистого архіву співачки
Смерть Юлії Началової: в мережу виклали фото з особистого архіву співачки
Смерть Юлії Началової: в мережу виклали фото з особистого архіву співачки

"Я її попросила допомогти мені здати роботу по образу грецької богині. Ми з нею зробили Ніку", - розповіла стиліст, показавши фото Началової в блакитному вбранні з крилами.

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Бархотова також згадала, що після роботи над кліпом "Герой не моего романа" її неодноразово просили зробити стрижку "як у Юлії Началова".

Нагадаємо, 38-річна Юлія Началова останнім часом перебувала у вкрай важкому стані. На початку березня стало відомо про її погане самопочуття, а вже 11 числа вона була госпіталізована до реанімації з критично високим рівнем цукру в крові. Разом з цим виникли й інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис та гангрена.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Юлія Началова
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесНовини Росіїфотографии
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Комментарии на сайте не модерированы
минин евген
минин евген
как-то слишком много этой кончаловой на оборзевателе. неугомонные редакторы?
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