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"Сльози замерзали": Пугачова зробила жалісливе зізнання про важке минуле

1.6тЧитати матеріал російською

70-річна російська примадонна Алла Пугачова зробила особисте зізнання про минуле – намагаючись побудувати кар'єру артистка заплатила надто високу ціну за успіх.

Так, за словами артистки, за свою славу вона поплатилася здоров'ям, і дотепер відчуває наслідки. Про це йшла мова в одному з інтерв'ю Пугачової на телебаченні, архівне відео оприлюднили на фан-сторінці примадонни в Instagram (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Алла Пугачова

Алла Пугачова

МК

"Звичайно ж, за успіх треба платити, і я любов заплатила "вже стільки" здоров'я і страждань. Зараз у артистів не життя, а казка, а мій шлях був дуже важким. Коли я починала, у мене сльози замерзали в автобусі, тому що холод був собачий", – розговорилася співачка.

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При цьому співачка зізналася, що, незважаючи на таку високу "плату", зокрема і сильно "підірване" здоров'я, вона готова і платити далі, "аби ще пожити в радість".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали нове фото російської примадонни Алли Пугачової, на якому вона зображена в прозорій блузі і з екстравагантною зачіскою. Знімок викликав ажіотаж серед фанів співачки

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Особа
Алла Пугачова
Теги
Новини Росіїшоу-бизнес
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