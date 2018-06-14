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Седокова кинула виклик цензурі відвертим відео

2.8тЧитати новину російською

Екс-учасниця "ВІА Гра", українська поп-виконавиця Анна Седокова оголосила вихід нового відео, яке може і не потрапити на телебачення і в соцмережі. Вся справа в тому, що кліп до її нової пісні "Ни слова о нем" вийшов "дуже гострим".

Про це артистка повідомила фанам на особистій сторінці в Instagram.

"А ми вчора зняли нове відео на "Ни слова о нем". І, здається, по моєму щасливому обличчю видно, що у нас все вийшло. Правда, не факт, що його пропустять на телебачення, адже воно вийшло дуже гострим. Не факт , що уривки з нього, можна буде постити навіть в Instagram, але я спробую", - заявила співачка, приклавши до посту своє постільне фото.

Фоловери зірки зізналися, що їй вдалося їх зацікавити.

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За час сольної кар'єри Анна Седокова неодноразово знімала еротичні кліпи, які також не раз ставали причиною критики через надмірну відвертість.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Анна Седокова після виступів і нагород у Москві анонсувала свою появу на українському ТБ-шоу

Особа
Анна Седокова
Об'єкти
соцмережіInstagram
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