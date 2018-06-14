Седокова кинула виклик цензурі відвертим відео

Екс-учасниця "ВІА Гра", українська поп-виконавиця Анна Седокова оголосила вихід нового відео, яке може і не потрапити на телебачення і в соцмережі. Вся справа в тому, що кліп до її нової пісні "Ни слова о нем" вийшов "дуже гострим".

Про це артистка повідомила фанам на особистій сторінці в Instagram.

"А ми вчора зняли нове відео на "Ни слова о нем". І, здається, по моєму щасливому обличчю видно, що у нас все вийшло. Правда, не факт, що його пропустять на телебачення, адже воно вийшло дуже гострим. Не факт , що уривки з нього, можна буде постити навіть в Instagram, але я спробую", - заявила співачка, приклавши до посту своє постільне фото.

Фоловери зірки зізналися, що їй вдалося їх зацікавити.

За час сольної кар'єри Анна Седокова неодноразово знімала еротичні кліпи, які також не раз ставали причиною критики через надмірну відвертість.

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