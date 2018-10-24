Російський співак, що підтримав Путіна, відмовився виступати в Криму

Відомий російський співак Валерій Сюткін відмовився від концертів в Україні та в анексованому Росією Криму, щоб не вносити розбрат.

Про це він розповів в ефірі радіо "Говорит Москва". "Я не даю великих концертів ні там, ні там, тому що це буде роз'єднувати", - пояснив артист свою позицію.

За словами співака, сам він перебуває поза конфліктом і не вірить, що постійні обговорення на телебаченні зможуть вирішити проблему.

"Просто поки не час. Я можу зробити щось приватне, але жодного анонсу не буде. Але я не роблю ні там, ні там", - повідав він про відсутність виступів в Україні.

Валерій Сюткін 74.ru

Нагадаємо, раніше Сюткін уже висловлювався про своє ставлення до анексії Криму. Тоді він повністю підтримав дії президента Росії Володимира Путіна, стверджуючи, що історична справедливість нарешті перемогла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий співак Андрій Данилко розповів про концерти в Росії.