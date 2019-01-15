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Росії заборонили реєстрацію на ''Євробачення'': у чому суть скандалу

5.1тЧитати матеріал російською

Сайт із акредитаційної форми на конкурс "Євробачення-2019" заборонив доступ для користувачів із Росії, у зв'язку з чим для участі в конкурсі не можуть зареєструватися ні представник країни, ні делегація, ні преса.

Ресурс не відповідає на запити користувачів із території РФ – пі час переходу на сторінку сайту "Євробачення" браузери видають "неіснуючу сторінку", пише Super.

Проблему вдається вирішити, лише "обдуривши" ресурс і помінявши IP комп'ютера через додаток VPN – з пристроїв, які перебувають в інших країнах, на сайт можна зайти безперешкодно.

Росії заборонили реєстрацію на ''Євробачення'': у чому суть скандалу

РБК

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За інформацією видання, подібна проблема проблема існує із осені – тоді акредитуватися на "Дитяче" Євробачення" було можливо, лише помінявши IP-адресу пристрою.

Росії заблокували доступ

Росії заблокували доступ

Скріншот з сайту еurovision.tv

Зазначимо, що в період до 19 березня через форму сайту повинні бути офіційно зареєстровані всі акредитації журналістів і делегацій разом із представниками країн-учасниць конкурсу. Якщо представники "Євробачення" не знімуть обмеження доступу для росіян, можуть виникнути проблеми з їхньою участю у конкурсі. Ім'я представника Росії на "Євробаченні-2019" оголосять у 20-х числах січня.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

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Тема
Євробачення-2019
Теги
ЄвробаченняНовини Росії
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Эта помойка давно превратилась в сборище гомиков и лесбиянок.. И бандеры там комфортно себя чувствуют)))
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Все верно - Педерашка не имеет никакого отношения к Европе, она наследница азиатской орды, тем более, что пидороссы - это скот, вот пусть с тундрюками в горах овец пасут и поют!
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Сайт открывается без проблем https://eurovision.tv/
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