Росії заборонили реєстрацію на ''Євробачення'': у чому суть скандалу

Сайт із акредитаційної форми на конкурс "Євробачення-2019" заборонив доступ для користувачів із Росії, у зв'язку з чим для участі в конкурсі не можуть зареєструватися ні представник країни, ні делегація, ні преса.

Ресурс не відповідає на запити користувачів із території РФ – пі час переходу на сторінку сайту "Євробачення" браузери видають "неіснуючу сторінку", пише Super.

Проблему вдається вирішити, лише "обдуривши" ресурс і помінявши IP комп'ютера через додаток VPN – з пристроїв, які перебувають в інших країнах, на сайт можна зайти безперешкодно.

РБК

За інформацією видання, подібна проблема проблема існує із осені – тоді акредитуватися на "Дитяче" Євробачення" було можливо, лише помінявши IP-адресу пристрою.

Росії заблокували доступ Скріншот з сайту еurovision.tv

Зазначимо, що в період до 19 березня через форму сайту повинні бути офіційно зареєстровані всі акредитації журналістів і делегацій разом із представниками країн-учасниць конкурсу. Якщо представники "Євробачення" не знімуть обмеження доступу для росіян, можуть виникнути проблеми з їхньою участю у конкурсі. Ім'я представника Росії на "Євробаченні-2019" оголосять у 20-х числах січня.

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