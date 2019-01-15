Росії заборонили реєстрацію на ''Євробачення'': у чому суть скандалу

Сайт із акредитаційної форми на конкурс "Євробачення-2019" заборонив доступ для користувачів із Росії, у зв'язку з чим для участі в конкурсі не можуть зареєструватися ні представник країни, ні делегація, ні преса.
Ресурс не відповідає на запити користувачів із території РФ – пі час переходу на сторінку сайту "Євробачення" браузери видають "неіснуючу сторінку", пише Super.
Проблему вдається вирішити, лише "обдуривши" ресурс і помінявши IP комп'ютера через додаток VPN – з пристроїв, які перебувають в інших країнах, на сайт можна зайти безперешкодно.
РБК
За інформацією видання, подібна проблема проблема існує із осені – тоді акредитуватися на "Дитяче" Євробачення" було можливо, лише помінявши IP-адресу пристрою.
Росії заблокували доступ
Скріншот з сайту еurovision.tv
Зазначимо, що в період до 19 березня через форму сайту повинні бути офіційно зареєстровані всі акредитації журналістів і делегацій разом із представниками країн-учасниць конкурсу. Якщо представники "Євробачення" не знімуть обмеження доступу для росіян, можуть виникнути проблеми з їхньою участю у конкурсі. Ім'я представника Росії на "Євробаченні-2019" оголосять у 20-х числах січня.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв:
Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2019" пройде з 14 по 18 травня у Тель-Авіві (Ізраїль).
Організатори престижного змагання уже оприлюднили повний список країн-учасниць, а також розповіли деякі подробиці про конкурс.
"Євробачення" в Ізраїлі пройде під гаслом "Дозволь собі мріяти!" ("Dare to Dream").
Також стало відомо, як будуть виглядати офіційний логотип і сцена міжнародного пісенного конкурсу.
В Україні вже назвали повний список учасників Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2019". Ім'я представника країни визначать наприкінці лютого 2019 року.
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