Роббі Вільямса попросили не співати про багатих росіян на відкритті ЧС-2018

Британського співака Роббі Вільямса, який у четвер, 14 червня, виступить у Москві на відкритті чемпіонату світу з футболу, попросили не співати його гучний хіт про розваги багатих росіян "Party Like A Russian" ("Розважайся як росіянин"), що засмутило виконавця.

Як зазначив співак в інтерв'ю Reuters, він має намір виконати свої кращі хіти, і шкодує, що серед них не буде однієї з найпопулярніших його пісень.

Фото: hellomagazine.com

"Я б із задоволенням виконав "Party Like A Russian". На жаль, мене попросили цього не робити", - розповіді він.

Наскільки відомо, Вільямс виступить на церемонії відкриття ЧС-2018 разом з оперною співачкою Аїдою Гарифуллин, в церемонії також візьме участь бразильський футболіст Роналдо.

Нагадаємо, пісня Роббі Вільямса "Party Like A Russian", яка у 2016 році наробила чимало галасу в мережі, розповідає про багатих людей з Росії, які ведуть марнотратний спосіб життя. "Потрібно бути людиною з певною репутацією, щоб полегшити кишені цілої нації", - співає у пісні британець.

З моменту публікації на YouTube кліп до пісні "Party Like A Russian" зібрав понад 29 млн. переглядів.

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