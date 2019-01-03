''Референдум під дулами автоматів?'' Російська актриса висловилася про Крим

Можливо, деякі жителі Криму і вірили в референдум, голосували, однак проходив він під дулами автоматів. А це говорить про те, що так зване "приєднання" українського півострова до Росії є анексією.

Такою думкою в розмові з YouTube-інтерв'юером Іриною Шихман поділилася російська актриса і режисер Юлія Ауг (відео дивіться нижче).

Фото: tvkultura.ru

"Для мене ця подія особливо болісна. Тому що, на мій погляд, це все ж таки в чистому вигляді анексія. Так, це може бути референдум, і я навіть можу припустити, що люди проголосували. Але все одно це була анексія, тому що цих "ввічливих чоловічків", які там були, ніхто не скасовує, ніхто не приховував. Тобто "референдум" проходив під дулами автоматів, правильно?" - уточнила вона.

Анексія, за словами артистки, завжди обертається для неї травмою, адже вона знає про неї не з чуток.

"Колись, в 40-х, Прибалтика теж була анексована мирним шляхом, а потім це породило колосальну травму народу (дитинство і шкільні роки Юлія Ауг провела в естонському місті Нарві - Ред.). До того ж і російського, і естонського", - пояснила Ауг.

"Звичайно, я підтримала діячів культури України та підписала цей лист (лист діячів культури на підтримку України - Ред.), тому що, на мій погляд, жодна інша держава не має право втручатися в політику іншої суверенної держави. Не має, і крапка. Я противник імперії", - підкреслила вона.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в російських ЗМІ розгорівся ажіотаж навколо висловлювань поп-співачки Лоліти Мілявської про анексію Росією Криму. У своєму останньому інтерв'ю артистка заявила, що досі вважає півострів українським.

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