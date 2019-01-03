МоваЯзык
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

''Референдум під дулами автоматів?'' Російська актриса висловилася про Крим

2.7тЧитати матеріал російською

Можливо, деякі жителі Криму і вірили в референдум, голосували, однак проходив він під дулами автоматів. А це говорить про те, що так зване "приєднання" українського півострова до Росії є анексією.

Такою думкою в розмові з YouTube-інтерв'юером Іриною Шихман поділилася російська актриса і режисер Юлія Ауг (відео дивіться нижче).

''Референдум під дулами автоматів?'' Російська актриса висловилася про Крим

Фото: tvkultura.ru

"Для мене ця подія особливо болісна. Тому що, на мій погляд, це все ж таки в чистому вигляді анексія. Так, це може бути референдум, і я навіть можу припустити, що люди проголосували. Але все одно це була анексія, тому що цих "ввічливих чоловічків", які там були, ніхто не скасовує, ніхто не приховував. Тобто "референдум" проходив під дулами автоматів, правильно?" - уточнила вона.

Новини
''Я засмучений'': Садальський прокоментував гучну заяву Лоліти про Крим

Анексія, за словами артистки, завжди обертається для неї травмою, адже вона знає про неї не з чуток.

"Колись, в 40-х, Прибалтика теж була анексована мирним шляхом, а потім це породило колосальну травму народу (дитинство і шкільні роки Юлія Ауг провела в естонському місті Нарві - Ред.). До того ж і російського, і естонського", - пояснила Ауг.

"Звичайно, я підтримала діячів культури України та підписала цей лист (лист діячів культури на підтримку України - Ред.), тому що, на мій погляд, жодна інша держава не має право втручатися в політику іншої суверенної держави. Не має, і крапка. Я противник імперії", - підкреслила вона.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в російських ЗМІ розгорівся ажіотаж навколо висловлювань поп-співачки Лоліти Мілявської про анексію Росією Криму. У своєму останньому інтерв'ю артистка заявила, що досі вважає півострів українським.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
анексія Криму
Місце
Росія
Теги
інтерв`ювидеоКримНовини КримуНовини Росії
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
7
Смішно
9
Цікаво
0
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Ничего у этой подстилки с понятием "незаконное" в мозгах не зашевелилось?)))) Кто это российский Крым незаконно решил передать Украине?! Не прошло нацисты))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Бомжей еще цитировать начните, нам ведь очень интересно их мнение 😀
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наші блоги